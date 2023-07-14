Japonya'da Roket Motoru Patladı
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Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Akita eyaletindeki Noshiro Test Merkezi'nde yapılan bir test sırasında küçük Epsilon S roket motorunun patladığını duyurdu. Olayda herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi.
TOKYO, 14 Temmuz (Xinhua) -- Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), ülkenin kuzeydoğusunda yapılan bir test sırasında bir roket motorunun patladığını duyurdu.
Ajans, Akita eyaletindeki Noshiro Test Merkezi'nde küçük Epsilon S roket motorunun patladığını ve olayda kimsenin yaralanmadığını bildirdi.
JAXA'ya göre patlama, testin başlamasından yaklaşık bir dakika sonra meydana geldi.
Televizyon görüntüleri, test merkezinin yan tarafından yükselen alevlerin tüm binayı sardığını gösteriyor.
Japonya'nın uzay programı son zamanlarda bir dizi aksaklıklar yaşadı. Ülke Mart ayında da yeni amiral gemisi H3 roketini fırlatamamıştı.