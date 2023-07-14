Japonya'da Roket Motoru Patladı

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Akita eyaletindeki Noshiro Test Merkezi'nde yapılan bir test sırasında küçük Epsilon S roket motorunun patladığını duyurdu. Olayda herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi.