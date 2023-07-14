Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'nın geliştirdiği Epsilon S roket motoru test sırasında patladı. Patlama sonucunda yangın çıktı ve kontrol altına alındı. Yaralanan olmadı ve nedeni araştırılıyor.

- Japonya'da JAXA'ya ait roket motoru test sırasında patladı

TOKYO - Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'nın geliştirdiği Epsilon S roket motoru test sırasında patladı.

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'nın geliştirdiği Epsilon S roketinin motoru Akita eyaletindeki Noshiro Roket Test Merkezi'nde yerel saatle 09.00 sıralarında patladı. Testin başlamasından 57 saniye sonra meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Test sahasından alevlerin yükseldiği ve oluşan dumanın yüzlerce metre yüksekliğe ulaştığı görüldü. Çıkan yangının yaklaşık 2 saat içinde kontrol altına alındığı açıklandı.

Kaza sırasında yaralanan kimsenin olmadığı öğrenilirken, patlamanın nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.

Rekabet gücünü artırmayı hedefliyor

JAXA tarafından 2007'de geliştirilmeye başlanan Epsilon serisi roketlerin, teknoloji yardımıyla işçilik ve fırlatma maliyetlerini azaltmak için tasarlandığı belirtiliyor. Katı yakıt kullanan Epsilon serisi roketlerin, bilimsel araştırma amaçlı uyduları fırlatmak üzere daha önce Japonya tarafından tasarlanan M-V serisinin yerini aldığı biliniyor. Önceki Epsilon serisi roketlerin bir üst versiyonu olarak geliştirilen Epsilon S ise, uydu fırlatma konusunda ülkenin rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

5 modeli başarıyla fırlatıldı

İlki 2013'te fırlatılan Epsilon serisi roketlerin 5 modeli daha önce başarılı şekilde yörüngeye gönderilmiş, 2022'de ise Epsilon-6'ya yörüngeden saptığı gerekçesiyle kendi kendini imha etme talimatı verilmişti. JAXA geçtiğimiz Mart ayında ise ülkenin yeni amiral gemisi roketi H3'ün ilk fırlatma girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığını duyurmuştu. Rokete, havalandıktan kısa bir süre sonra kendini imha etme talimatı verildiği açıklanmıştı.