Japonya'da sıcak havalar nedeniyle açık havada çalışan işçiler, üzerinde pille çalışan bir vantilatör bulunan giysiler klimalı giysilere yoğun ilgi gösteriyor. Sıcak çarpmasına karşı önlem olarak tercih edilen bu giysiler, farklı tarzda modelleriyle internette en çok satılan ürünler arasında yer alıyor.

- Japonya'da aşırı sıcaklara klimalı giysi çözümü

TOKYO - Japonya'da aşırı sıcak havalar nedeniyle açık havada çalışanlar, klimalı giysilere yoğun ilgi gösteriyor.

Japonya'da sıcak havalar nedeniyle açık havada çalışan işçiler, üzerinde pille çalışan bir vantilatör bulunan giysiler klimalı giysilere yoğun ilgi gösteriyor. Temmuz ve ağustos ayında birçok kişinin sıcak çarpması şikayetiyle hastanelere başvurduğu ülkede, söz konusu giysiler sıcak çarpmasına karşı önlem olarak tercih ediliyor.

Ceketlerden yeleklere, kapüşonlu modellerden pantolonlara kadar farklı tarzda giysilere uygulanabilen teknolojinin yer aldığı giysiler internette de en çok satılan ürünler arasında yer alıyor.