Japonya, Ay'a iniş aracını uzaya fırlattı
Japonya Uzay Araştırma Ajansı'na ait H2A roketi, Ay'a iniş aracı olan SLIM'i taşıyarak uzaya fırlatıldı. Roketin içinde ayrıca XRISM X-ray astronomik uydusu da bulunuyor. SLIM'in Ay yüzeyine hassas iniş teknolojilerini test etmesi ve Ay'a ulaşması hedefleniyor. Japonya'nın elde edeceği veriler, Artemis projesinde kullanılacak.
Japonya Uzay Araştırma Ajansına (JAXA) ait "SLIM" Ay'a iniş aracını taşıyan H2A roketi uzaya fırlatıldı.
H2A roketi yerel saatle 08.42'de güneybatıdaki Kagoşima'ya bağlı Tanegaşima Uzay Merkezi'nden uzaya gönderildi.
Roket bünyesinde, Ay yüzeyine hassas iniş teknolojilerini test etmeyi hedefleyen "SLIM" ile XRISM X-ray astronomik uydusu taşıyor.
Mitsubishi Electric üretimi SLIM, 2,4 metre yüksekliğe ve 2,7 metre genişliğe sahip ve 700 kilogram ağırlığında.
İniş aracının 3 ila 4 ay içinde Ay'ın yörüngesine girmesi ve 4 ila 6 ay içinde Ay yüzeyine ulaşabilmesi hedefleniyor
Japonya'nın elde edeceği, Ay'a ilişkin gözlem ve veriler, ABD liderliğinde sürdürülen "Artemis" projesinde kullanılacak.