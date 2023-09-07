Japonya, Ay'a iniş aracını uzaya fırlattı

Japonya Uzay Araştırma Ajansı'na ait H2A roketi, Ay'a iniş aracı olan SLIM'i taşıyarak uzaya fırlatıldı. Roketin içinde ayrıca XRISM X-ray astronomik uydusu da bulunuyor. SLIM'in Ay yüzeyine hassas iniş teknolojilerini test etmesi ve Ay'a ulaşması hedefleniyor. Japonya'nın elde edeceği veriler, Artemis projesinde kullanılacak.