Jandarmanın havadaki yeni gözü 'Cayrokopter' trafik denetiminde

Jandarma Genel Komutanlığı envanterine yeni katılan Jandarmanın havadaki yeni gözü 2 kişilik 'Cayrokopter' ilk defa Muğla semalarında trafik denetimine katıldı. Cayrokopter ile yapılan denetimde kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Jandarma Genel Komutanlığı envanterine yeni katılan Jandarmanın havadaki yeni gözü 2 kişilik 'Cayrokopter' ilk defa Muğla semalarında trafik denetimine katıldı.

Aydın Jandarma Filo Komutanlığı emrinde görev yapacak olan Jandarmanın havadaki yeni gözü Cayrokopter, Muğla'da ilk defa trafik denetimine katıldı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından Yatağan-Kavaklıdere ilçeleri arası Aydın Bozdoğan yolunda özellikle motosikletler üzerinde denetim gerçekleştirdi.

2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi, 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı ve İçişleri Bakanlığının Talimatları istikmetinde son dönemde artış gösteren motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarının önlenmesi amacıyla 'Cayrokopter' ile havadan gerçekleştirilen trafik denetiminde kural ihlali yaptığı tespit edilen 8 sürücü hakkında cezai işlem uygulandı. İki araç trafikten men edildi.

Cayrokopterin özellikleri

Döner kanatlı ve pervaneli bir hava aracı. Düşük süratte uçabilen, kısa mesafelere iniş kalkış yapabilme yeteneği olan bir hava aracı. İlk defa 1921 yıllarda uçan Cayrokopter, günümüz teknolojisi ile yenilerek son halini adı. Cayrokoter tek motorlu olup, irtifa seviyesi, sıcaklığa bağlı olarak 12 bin fite kadar tırmanma kabiliyetine sahip. Cayrokopter'in üzerine entegre edilen kamera sistemi ile yerdeki istasyonlara ve cep telefonlarına görüntüyü anlık olarak iletme kabiliyetine sahip. Uçma, irtifa ve sıcaklığa bağlı olarak havada 4 ila 6 saat arasında kalabiliyor. Jandarma Genel Komutanlığı envanterine yeni giren Cayrokopter ile başta trafik, asayiş, göçmen kaçakçılığı, arama-kurtarma ve yasadışı uyuşturucu gibi ekim alanlarının tespitinde kullanılacak. - MUĞLA