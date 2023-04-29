Jandarma Genel Komutanlığı envanterine Cayrokopter ekledi

Jandarma Genel Müdürlüğü envanterine yeni kattığı 'Cayrokopter'i ilk kez TEKNOFEST 2023'te sergiledi. 'Cayrokopter' göçmen kaçakçılığıyla mücadele, havadan trafik ve asayiş denetimi ve doğal afetlerde hayatın normale döndürülmesi gibi görevlerde aktif şekilde kullanılacak.

JANDARMA Genel Komutanlığı, envanterine yeni katılan hava aracı "Cayrokopter" ilk kez TEKNOFEST 2023'te sergilendi. Cayrokopter'in maliyetinin oldukça düşük olduğunu söyleyen Jandarma Pilot Üsteğmen Batuhan Yavuz, "Uçulan irtifa ve sıcaklık değerlerine bağlı olarak 4 ila 6 saat arasında havada kalabilmektedir. Havadan trafik denetimi, havadan asayiş denetimi, göçmen kaçakçılığı ile mücadele, doğal afetlerde hayatın normale döndürülmesi çalışmalarında, yasadışı ekim alanlarının tespit edilmesi gibi görevlerde kullanılacaktır. Envanterimizde 3 adet Cayrokopter bulunmakta olup, ilerleyen dönemde sayının 8 adede çıkarılması planlanmaktadır" dedi.

Jandarma Genel Müdürlüğü envanterine yeni kattığı 'Cayrokopter'i ilk kez TEKNOFEST 2023'te sergiledi. 'Cayrokopter' göçmen kaçakçılığıyla mücadele, havadan trafik ve asayiş denetimi ve doğal afetlerde hayatın normale döndürülmesi gibi görevlerde aktif şekilde kullanılacak. Maliyeti diğer hava araçlarına göre oldukça düşük olan Cayrokopter'den şu an Jandarma envanterinde 3 adet bulunuyor. İlerleyen dönemde bu sayının 6'ya yükselteceği öğrenildi.

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