James Webb uzay teleskobunun yeni hedefi belli oldu!
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James Webb Uzay Teleskobu, 12 Temmuz'da ilk görsellerini yayımladı. Teleskop uzak evrenler haricinde Güneş sistemini de yakından inceleyecek.
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), evrenin keşfi için birçok ülkeyle birlikte uzun yıllardır üzerinde çalıştığı James Webb uzay teleskobu, evrenin bilinmeyenlerine ışık tutmaya hazırlanıyor. İnsanlık tarihinin en büyük teleskobu, sadece uzak galaksileri gözlemlemeyecek.
James Webb uzay teleskobu, Güneş sistemini inceleyecek
Evren hakkında birçok bilinmeyene ışık tutması beklenen teleskop, artık görevine başladı. Geçtiğimiz günlerle birbirinden ilginç görseller yayınlayan teleskobun ilginç bir hedefi bulunuyor. Teleskop, Güneş sisteminin tüm ayrıntılarını gözler önüne serecek.
James Webb, Jüpiter ve uyduları aynı karede yakaladı
Webb uzay teleskobu, 24 Ocak günü 10 yıl boyunca çalışacağı Dünya'dan 1 buçuk milyon kilometre ötedeki Langrange-2 (L2)noktasına ulaşmıştı. Geçtiğimiz günlerde de ilk renkli görselini yayınlayan teleskobun daha birçok ilginç hedefi bulunuyor.
Kızılötesinde erken evren, Süper Dünyalar ve dahası
Hubble Teleskobu'ndan 100 kat güçlü olan James Webb, bir diğer anlamda zamanda yolculuk yaparak 13,5 milyar ışık yılı öncesini görebilecek. Bu süreçte Kızılötesinde erken evren,TRAPPIST-1 sistemi, Süper Dünyalar gibi insanlığın çok fazla bilgi sahibi olmadığı hedefleri inceleyecek.
İşte Webb'in 10 ilginç gözlem hedefi…
Kızılötesinde erken evren
En uzak ve en eski galaksiler
Jüpiter büyüklüğünde ötegezegenler
Aynı anda 100 Galaksi
Süper Dünyalar
TRAPPIST-1 sistemi
Organik moleküller ve gezegen doğumu
Yaratılışın Sütunları
Jüpiter, halkaları ve uyduları
Asteroitler ve Dünya'ya Yakın Nesneler (NEO)
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