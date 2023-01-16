James Webb teleskobundan yeni keşif! Uzayda yaşam olabilir

Geçtiğimiz yıllarda faaliyete geçen James Webb teleskobu, uzayın sırlarını açığa çıkarmaya devam ediyor. James Webb, ilk kez bir ötegezegenin varlığını doğrulamak için kullanıldı. Bilim insanları, LHS 475 b olarak bilinen gezegende yaşam olup olmadığını araştıracak.

James Webb, LHS 475 b ötegezegende yaşam belirtisi arayacak

Bilim insanları, bugüne kadar 5.000'den fazla ötegezegen keşfetti. James Webb teleskobu, geliştirilen teknolojiler sayesinde kısa sürede bu sayıya ulaşabilecek donanıma sahip. Nasa, James Webb'in gücünü test etmek için Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) adlı başka bir teleskopunun daha önce bir gezegenin kanıtlarını tespit ettiği bir yıldız sistemine odaklandı.

Yıldızları uzun süre gözlemleyen bilim insanları, ışığının parlaklığındaki düşüşleri analiz ederek gezegenlerin varlığını tespit ediyor. TESS, geçiş yöntemi olarak adlandırılan bu yöntem ile ötegezegen saptama işleminde kullanılıyor.

James Webb teleskobundan 13 milyar yıllık keşif!

Geçtiğimiz yıllarda TESS incelenen LHS 475 yıldızı, geçiş yöntemiyle analiz edildi. Bir gezegen hareketi tespit eden bilim insanları, yetersiz veri nedeniyle gezegenin varlığını doğrulayamamıştı. James Webb teleskobuyla çalışma yürüten Nasa, TESS tarafından tespit edilen LHS 475 b ötegezegeninin varlığını doğruladı.

Doğrulanan ötegezegenin Octans takımyıldızında sadece 41 ışıkyılı uzaklıkta bir yıldızın yörüngesinde döndüğü açıklandı. Her iki günde bir yörüngesini tamamlayan LHS 475 b, Dünya'ya boyut olarak en yakın gezegenler arasında yer alıyor.

Dünya'dan yaklaşık yüz santigrad derece daha sıcak olan LHS 475 b ötegezegeninin saf karbondioksit atmosferine sahip olduğu tahmin ediliyor. Ötegezegende yaşam olduğunu düşünen Bilim insanları, atmosferin incelenmesi için James Webb teleskobu ile detaylı araştırma yapacaklarını açıkladı.

Araştırma, James Webb'in dış gezegenlerde yaşam belirtileri arama hedefine doğru atılmış büyük bir adım olarak nitelendiriliyor. NASA Astrofizik Bölümü direktörü Mark Clampin, "Dünya büyüklüğünde, kayalık bir gezegenden elde edilen bu ilk gözlemsel sonuçlar, Webb ile kayalık gezegen atmosferlerini incelemek için gelecekteki birçok olasılığa kapı açıyor. Webb, bizi güneş sistemimizin dışındaki Dünya benzeri dünyalara dair yeni bir anlayışa daha da yaklaştırıyor ve görev daha yeni başlıyor." dedi.