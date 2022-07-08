James Webb Teleskobu'nun test görseli heyecanlandırdı!

James Webb Uzay Teleskobu'ndan gelen ilk bilim görüntülerinin halka açık olarak yayınlanmasına sadece beş gün kaldı ve beklenti oldukça yüksek. Yirmi yıldan uzun süren çalışmanın ve 10 milyar dolardan fazla yatırımın ardından en güçlü uzay teleskobu artık yeteneklerini tam olarak sergilemeye hazırlanıyor.

James Webb yeteneklerini sergilemeye başlıyor

Heyecanlı bekleyiş sürerken Nasa, James Webb Uzay Teleskobundan bir test görüntüsü daha yayınladı. NASA'nın evrenin şimdiye kadar çekilmiş en derin görüntüleri arasında olduğunu söylediği test görselleri büyük bir heyecan yarattı. Oldukça başarılı olan bu görüntü ilerleyen dönemler için de beklentiyi yükseltiyor.

İşte James Webb Uzay Teleskobu'nun 10 gözlem hedefi!

Uzay ajansı, teleskopun Hassas Yönlendirme Sensörünün kararlılık testi sırasında bu görüntüyü topladı. Yaklaşık 1 hafta süren çalışmanın Mayıs ayı sonlarında bittiği söyleniyor. Kanada Uzay Ajansı tarafından üretilen bu cihaz Webb'in astronomik hedefleri bulmasına ve bunlara kilitlenmesine yardımcı olacak.

NASA paylaşılan görsel hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bilimsel bir gözlem olarak optimize edilmedi; bunun yerine, veriler teleskopun bir hedefe ne kadar iyi kilitli kalabileceğini test etmek için alındı. Ancak teleskopun gücüne dair ipuçları veriyor. Webb'in fırlatma birkaç ayırt edici özelliğini taşıyor. Parlak yıldızlar, altı adet, uzun, sivri uçlarıyla (Webb'in altı taraflı ayna segmentlerinden kaynaklanan bir etki) öne çıkıyor. Yıldızların ötesinde, galaksiler neredeyse tüm arka planı dolduruyor.

Bu görüntüdeki nesnelerin çoğu yıldızlardan ziyade uzak galaksilerdir. Bu uzak galaksiler evrenin oluşumu hakkında birçok ipucu barındırıyor. Bilim insanlarının bu gökadaları araştırmak için oldukça hevesli olduklarını söyleyebiliriz. Bu görsel test amaçlı olduğu için görüntüdeki galaksilerin yaşını değerlendirilmesin olanak tanıyan renk filtrelerine sahip değil. Ancak galaksilerin detaylı yapısı görülebiliyor.

James Webb Uzay Teleskobundaki testlerde ise sona gelinmiş durumda. Son kararlılık testlerini de başarıyla geçen teleskop artık ilk net görüntüsünü vermeye hazırlanıyor. Şimdiye kadar üretilen en güçlü teleskoptan çekilen görüntü yaklaşık dört gün sonra paylaşılacak.

Dünyanın en güçlü teleskobundan çekilen görüntüleri bizler de sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu görüntüler gelir gelmez biz de sizlerle paylaşacağız. Peki siz James Webb Uzay Teleskobu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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