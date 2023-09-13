James Dyson Vakfı tarafından düzenlenen mühendislik yarışması James Dyson Ödülü'nün kazananı, sürdürülebilirlik odaklı ForestGuard 2.0 projesi oldu. Proje, orman yangınlarını tespit ederek yetkililere bilgi veren bir sistem olarak çalışıyor.

James Dyson Vakfı tarafından her yıl düzenlenen ve sürdürülebilirlik odaklı bir mühendislik yarışması olan James Dyson Ödülü'nün kazananı "ForestGuard 2.0" projesi oldu.

Dyson'dan yapılan açıklamaya göre, James Dyson Ödülü, 2005'ten bu yana girişimci ruha sahip lisans öğrencilerinin, yeni mühendislik ve tasarım mezunlarının, çevre sorunlarından sağlık uygulamalarının iyileştirilmesine kadar küresel bir sorunun üstesinden gelmesine imkan tanıdı.

Gerçek problemlere çözüm bulmaya davet eden James Dyson Ödülü, bugüne kadar 390 icada finansal destek sağladı ve geçmiş uluslararası kazananların yüzde 70'inden fazlası icatlarını ticarileştirdi. James Dyson, çevre ve sağlık sorunlarının üstesinden gelmek için daha fazla ezber bozan fikre ihtiyacı olduğunu söylüyor ve gençlerin fark yaratacak güce sahip olduğunu düşünüyor.

Bu yılın James Dyson Ödülü Türkiye ulusal kazananı "ForestGuard 2.0"^, bir dünya problemini çözmeye odaklanıyor. Sistem, yapay zeka entegreli gaz sınıflandırması ile alev aldığında yetkilileri bilgilendirerek yangın yayılmadan müdahale etmelerini sağlıyor.

ForestGuard, S-Band RF kanalı ile sensör-uydu iletişimini kullanarak ormanlarda bir ağ olarak çalışıyor. Modüller, gaz seviyelerini, sıcaklığı, nemi ve hava basıncını ölçebilen ve ayrıca farklı senaryolar için havayı analiz edebilen hassas, geniş spektrumlu sensörleri bulunuyor.

Özel tasarlanmış kartlar Edge AI (Edge Yapay Zeka) özellikli olup gereksiz çabaları azaltmak için orman yangını dumanını diğer emisyonlardan ayıran ML algoritmaları kullanıyor. Bu sensör modülleri, ağaçların büyümesine izin vermek için esnek kayışlar aracılığıyla ağaç gövdelerine monte edilebiliyor. Herhangi bir acil durum meydana geldiğinde sensör modülleri toplanan verileri GeoStationary uydularına iletiyor, onlar da bu verileri dünyaya ve sunuculara aktarıyor. Sunucuda bir acil durum doğrulanırsa yetkilileri ve itfaiyeyi harekete geçmeleri için bilgilendiriyor ve tepki süresini 15 dakikanın altına indirme fırsatı yakalanıyor.

ForestGuard 2.0

ForestGuard 2.0 projesi, 2016'da İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık bölümünden mezun olan, yüksek lisansını ise İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Mimari Tasarım Bilgi İşlem üzerine yapmış ve eş zamanlı olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak ders veren Suat Batuhan Esirger tarafından tasarlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen James Dyson Ödülü Ulusal Kazananı Suat Batuhan Esirger, yarışmayı uluslararası olarak takip ettiklerini ve 2022'de Türkiye'de düzenlenmesine çok sevindiklerini belirterek, "2022'de yarışmaya ForestGuard ile katıldık ve ulusal 2. olduk. Sonrasında değerli jüri üyelerimizin ve de Dyson mühendislerinin yorumları doğrultusunda projemizi geliştirdik ve bu sene birinci olmaya hak kazandık. Bu da James Dyson Ödülü'ne başvurmanın bizi ne kadar geliştirdiğinin bir göstergesi. James Dyson Ödülü'nden kazandığımız 5 bin sterlinlik ödülü, ürünün ulusal patent başvurusunu almaya, cihazlardaki yapay zeka kullanan algoritmalarının-uydu iletişimlerinin rafine edilmesine ve bu fonu testler ve AR- GE faaliyetlerine harcamayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dyson jüri temsilci grubunda yer alan Dyson Kıdemli Mekanik Mühendisi Muharrem Aris ise "Daima daha iyisini arayan ve sürekli bir problemi çözmeye çalışan Dyson mühendisleri olarak, genç mühendis ve tasarımcılardan böylesine önemli projeler görmek dünyanın geleceği adına çok umut verici. James Dyson Ödülü de genç mühendislere icatlarıyla dünyayı daha iyi bir hale getirebilmek için fırsat sunuyor. Ülkemizin dahil olduğu bir yarışmada jüri üyesi olmak benim için çok değerli. Gençleri bilim ve teknoloji dünyasına çekebilmek, onlara sonuna kadar destek vermek de bizlerin öncelikli görevlerinden olmalı. Ulusal birincimizi tebrik ediyorum ve ona global yarışmada başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Katılımcı ülkelerden seçilen uluslararası kısa liste 18 Ekimde, uluslararası kazananlar ise 15 Kasım'da açıklanacak.