Jabra Connect 5T İncelemesi: Profesyonel Ses Deneyimi

Jabra'nın yeni kulaklığı Jabra Connect 5T inceleme videosu ile sizlerleyiz. Connect 5T, evden çalışan profesyoneller için tasarlanmış bir ürün grubunu temsil ediyor. Üstün mikrofon konfigürasyonu ve Hibrit Aktif Gürültü Önleyici (ANC) teknolojisi ile kullanıcıya net bir deneyim sunuyor. Ayrıca, 28 saatlik pil ömrü ve kablosuz şarj seçeneği ile kullanıcılarını memnun etmeye odaklı bir ürün.

Profesyonel ses alanında kendini kanıtlamış markalardan olan Jabra'nın yeni kulaklığı Jabra Connect 5T inceleme videosu ile sizlerleyiz.

Jabra Connect 5T inceleme

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Jabra'nın "Connect" serisi, evden çalışan profesyoneller için tasarlanmış bir ürün grubunu temsil ediyor. Bu serinin en son ürünü olan "Connect 5t", özellikle bilgisayar ve telefon gibi iki farklı cihaza aynı anda bağlanabilme ve bu cihazlar arasında kesintisiz geçiş yapabilme yeteneğine sahip. Üstün mikrofon konfigürasyonu, harici mikrofonlarla donatılmış ve rüzgarlı havalarda bile sesi net tutmayı başarıyor.

Hibrit Aktif Gürültü Önleyici (ANC) teknolojisi, iş görüşmeleri ve ses dinleme sırasında geniş bir gürültü yelpazesini etkili bir şekilde bastırarak kullanıcıya daha net bir deneyim sunuyor. 6 mm hoparlörler, mükemmel ses kalitesi sunarken SBC, AAC ve Qualcomm aptX codec bileşenleri ile müzik kalitesini artırıyor.

Ayrıca, akıllı bağlantı seçenekleri sayesinde cihazı aynı anda iki farklı cihaza bağlayabiliyorsunuz. Sesli asistanlar aracılığıyla çeşitli işlemleri kolayca gerçekleştirmeniz de mümkün. Şarj konusunda da endişelenmenize gerek yok çünkü Jabra Connect 5t, 28 saatlik pil ömrü ve kablosuz şarj seçeneği ile kullanıcılarını memnun etmeye odaklı bir ürün. Kutu içinden çıkan şarj pedi ile kablosuz şarj imkanı sunması, kullanıcılar için ek bir avantaj sağlıyor.

Jabra Connect 5t teknik özellikleri

Hoparlör ebatları: 6 mm

Hoparlör bant genişliği: 20 Hz – 20 kHz (müzik modu)/100 Hz – 8 kHz (konuşma modu)

Desteklenen ses codec'leri: Qualcomm aptX, SBC

Mikrofon türü: 4 MEMS Mikrofon Mikrofon bant genişliği: 100 Hz – 8 kHz

Uyumlu yazılım ve/veya uygulamalar: Jabra Sound+

Google Fast Pair: Evet (Yalnızca Android için geçerlidir)

Tek dokunuşla Spotify müzik: Evet (Yalnızca Android için geçerlidir)

Sesli asistan destekli: Amazon Alexa (Android 6.0 veya üstü, Siri ve Google Assistant ile çalışır)

Toplam müzik süresi (kulak içi kulaklıklar ve şarj birimi): 28 saate kadar

Müzik süresi (kulak içi kulaklıklar): 7 saate kadar

Şarj süresi: 3,5 saate kadar

Hızlı şarj: Kulak içi kulaklıklar şarj biriminde 10 dakika şarj edildiğinde 1 saate kadar kullanım

Bekleme süresi: 75 güne kadar

Bağlanabilirlik: Bluetooth 5.2

Çalışma mesafesi: 10 m'ye kadar

Eşleştirilebilen cihazlar: 6 cihaza kadar

Otomatik güç açma/kapatma: Kulak içi kulaklıklar şarj biriminin dışındayken "AÇIK", 15 dakika boyunca bağlantı yoksa veya 30 dakika boyunca kullanılmazsa "KAPALI"

Kutu içeriği: Kulaklıklar, 3 çift EarGel, şarj birimi, USB-C – USB-A kablosu,

Ağırlık (her bir kulak içi kulaklık): 4,6 gr

Ağırlık (şarj birimi): 33,4 gr

IP derecesi: IP55