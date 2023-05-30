İzmit Belediyesi'nin Youtube Stüdyosu Faaliyete Devam Ediyor

İzmit Belediyesi'nin Youtube Stüdyosu sosyal medya içeriği üretmek isteyen gençler için faaliyete devam ediyor. Youtube Stüdyosu, içerik üretmek isteyen İzmitli gençlere yönelik olarak Belsa Gençlik Sokağı'nda hayata geçirildi.

İzmit Belediyesi'nin Youtube Stüdyosu sosyal medya içeriği üretmek isteyen gençler için faaliyete devam ediyor.

Youtube Stüdyosu, içerik üretmek isteyen İzmitli gençlere yönelik olarak Belsa Gençlik Sokağı'nda hayata geçirildi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapımı tamamlanan, Basın ve Yayın Müdürlüğü tarafından işletilen Youtube Stüdyosu'nda gençlere sosyal medya içeriği üretmeleri için ortam ve çekim desteği veriliyor. Youtube Stüdyosu, hafta içi her gün 08.30-17.30 saatleri arasında gençlere kapılarını açıyor.

İçerik üretmek isteyen gençler, https://youtube.izmit.bel.tr/ internet sitesi üzerinden çekimleri için randevu oluşturabilecek. Youtube Stüdyosu hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0262 318 00 00 numaralı hattı arayabilecek.