İzmir ve Manisa'da İletişim Öğrencilerine Sosyal Medya Eğitimi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğü tarafından, İzmir ve Manisa'daki iletişim fakültesi öğrencilerine yönelik sosyal medya ve habercilik etiği eğitim programı düzenlendi.

Menderes ilçesindeki bir otelde 30 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen eğitimde Anadolu Ajansı (AA) İzmir Bölge Müdürü Ahmet Caner Baysal, ajansın çalışmaları ile habercilik etiği konusunda bilgiler verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürü Cengiz Kutlu Yüksel, AA muhabirine, sorumluluk sahalarındaki İzmir ve Manisa'daki iletişim fakültesi öğrencilerinin dijital medya okuryazarlığı, dezenformasyon, dijital habercilik, yeni medya gibi konularda becerilerini ve farkındalıklarını artırmaya yönelik AB Erasmus projesi kapsamında Dijital Medyanın Öncüleri: Genç İletişimciler (DİMGİ) projesinin yürütüldüğünü söyledi.

Öğrencilerin mesleki deneyimlerini artırmak için eğitim programı düzenlediklerini anlatan Yüksel, şunları kaydetti:

"AB projesinde etap etap ilerliyoruz. Proje kapsamında düzenlediğimiz altıncı etkinlik oluyor. 3 günlük yoğunlaştırılmış ve hızlandırılmış bir akademi eğitim semineri şeklinde gerçekleştiriyoruz. Sosyal medya, yeni medya, yapay zeka, medya okuryazarlığı, basın hukuku ve aynı zamanda da dezenformasyon konularını işliyoruz. Katılımcılarımız, akademisyenler ve aynı zamanda da meslek mensupları oldu. Bu proje kapsamında yer alan 30 öğrenci arkadaşımızın mezuniyetleri sonrası doğrudan yerel medyada donanımlı bir şekilde istihdam edilmesini umuyoruz."