İzmir Valisi Elban: Teknofest'e milyonun üzerinde katılım bekleniyor

1) İZMİR VALİSİ ELBAN: TEKNOFEST'E MİLYONUN ÜZERİNDE KATILIM BEKLENİYOR

TÜRKİYE'nin havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, bilim ve teknoloji severleri 27 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında İzmir'de bir araya getirecek. Yaklaşan festival öncesi açıklama yapan İzmir Valisi Süleyman Elban, "Muhtemelen milyonu geçecek bir katılım olacak. Dolayısıyla bu katılımda daha konforlu girişin sağlanması, daha rahat trafik düzenini oluşması, herkesin alana rahat girip rahat çıkması açısından toplu taşımanın tercih edilmesini biz de önemsiyoruz" dedi.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, İstanbul ve Ankara'dan sonra, İzmir'de teknoloji tutkunlarını bir araya getirecek. Festival öncesi, TEKNOFEST'in düzenleneceği alanda hazırlıklar sona yaklaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımının beklendiği, 27 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında İzmir Çiğli Havalimanı'nda gerçekleştirilecek festival öncesi açıklama yapan İzmir Valisi Süleyman Elban, "27 Eylül'de İzmir'de de TEKNOFEST heyecanı yaşayacağız. Şimdi TEKNOFEST'in düzenleneceği alandayız. Yoğun ve hummalı bir çalışma var. Tüm hazırlıklar eğer planladığımız gibi giderse 27'sine kadar bitmiş olacak. Otopark, diğer sosyal alanlarda, sahnemizde ve tüm alanlarda hazırlıklar büyük ölçüde tamamlanmış durumda. Biz hem gençlerimizi hem İzmirli vatandaşlarımızı hem de ülkemizin her yanındaki insanımızı 27 Eylül 1 Ekim tarihler arasında 5 gün boyunca TEKNOFEST heyecanını yaşamaya davet ediyoruz" dedi.

'MUHTEMELEN MİLYONU GEÇECEK BİR KATILIM OLACAK'

Vali Elban, "Özellikle ilimizdeki vatandaşlarımızı mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını kullanmaya yönlendiriyoruz. Bireysel araç kullanacakların da eş, dost, arkadaş ve yakınlarını bol miktarda araçlarına doldurup çok kişiyle bir araçla gelirlerse memnun olacağımızı söylüyoruz. Çünkü burada muhtemelen milyonu geçecek bir katılım olacak. Dolayısıyla bu katılımda daha konforlu girişin sağlanması, daha rahat trafik düzenini oluşması, herkesin alana rahat girip rahat çıkması açısından toplu taşımanın tercih edilmesini biz de önemsiyoruz. Dün, Cumhurbaşkanımızın açıklamalarında Elon Musk'ın da TEKNOFEST'e davet edildiğini biz de öğrendik. Kendisinin de katılmayı düşündüğünü, İzmir'i Efes'i bildiğini, beğendiğini söyledi. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın misafiri olarak Elon Musk da katılırsa teknoloji konusunda böyle bir ismin teknoloji festivalinde olması, burada yapılacak festivale, İzmir'imize ayrı bir güzellik ve değer katacaktır" dedi.

'İZMİRLİ GENÇLER OLARAK ÇOK HEYECANLIYIZ'

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ise "27 Eylül'de İzmirliler olarak çok heyecan duyduğumuz, büyük bir festivale ev sahipliği yapacağız. İzmirliler olarak çok heyecanlıyız. Özellikle İzmirli gençler olarak çok heyecanlıyız. İnşallah İzmirli gençler olarak çok yoğun bir teveccühle TEKNOFEST'imizi karşılayacağız. İzmirli gençlerin yoğun bir ilgi ve alaka göstereceğini şimdiden görebiliyoruz. Kentimizde çok büyük bir heyecan, çok büyük bir beklenti var. İzmir kuruluşun, kurtuluşun şehri. Türkiye'nin savunma sanayisinde elde ettiği tüm başarıları bu TEKNOFEST alanında görmüş olacağız. Cumhurbaşkanımızı 29 Eylül'de de TEKNOFEST'te ağırlamış olacağız" diye konuştu.