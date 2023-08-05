İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, Taksimetre Ayarını Online Sisteme Taşıdı

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, taksicilerin taksimetrelerini güncellemek için uzun kuyruklarda beklemesini engelleyen bir uygulamayı hayata geçirdi. Uygulama ile bir tuşa basarak İzmir'deki üç bin taksinin taksimetre ayarı tamamlandı.

KERİM UĞUR

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, hayata geçirdiği uygulama ile artık kent genelinde bulunan taksimetre ayarını online sisteme taşıdı. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, "Daha önce şoför esnafımız üç gün boyunca taksimetre güncelleme kuyruğunda bekliyorlar şimdi bir tuşa basarak İzmir'deki üç bin taksinin taksimetre ayarını tamamlamış oluyoruz" dedi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, Türkiye'de ilk defa taksi şoförlerinin yeni tarifeye uygun olarak taksimetrelerini güncellemek için uzun kuyruklarda beklemesini engelleyecek bir uygulamayı hayata geçirdi.

Uygulama ilk örneği bugün gerçekleştirilen törenle yapıldı. İzmir Ulaşım Merkezinde gerçekleştirilen törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık'ın ve oda yetkilileri katıldı. Uygulamanın tanıtım sunumu ile başlayan törende taksimetrelerin güncelleme butonuna İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık bastı.

Taksimetre güncellemelerin ardından bir taksi şoförüne bağlanan başkanlar taksimetresinin güncellenip güncellenmediğini sorarak güncellemeleri şoförlere haber verdi.

"BİR TUŞA BAS İZMİR'DEKİ 3 BİN TAKSİNİN TAKSİMETRE AYARINI TAMAMLADIK"

Uygulama ile ilgili ANKA Haber Ajansına konuşan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, "Gerçekten de bir ilki uyguluyoruz. Çünkü biliyorsunuz taksimetre ayarlarında araçlar bir noktaya toplanıyordu. Bin araç, beş yüz araç. Bir sıkıntı meydana geliyordu. Üç gün arkadaşlarımız sıraya gidiyordu. Diğer illerde de böyleydi. Şu an biz bugün bir tuşa bas İzmir'deki üç bin tane taksinin taksimetre ayarını tamamlamış oluyoruz. Tabii burada bir emek var. Burada katkısı olanlar var. Özellikle Büyükşehir'in. Ulaştırma Dairesi'nin bu yetkinin vize verilmesi, bu sistemin kurulması, buna destek olan esnaf birliği var İzmir esnafımız hep birlikte elimizi taşın altına koyduk ve bugün bu güzelliği yarattık" dedi.

Başkan Anık, bu uygulamayı da Ulaştırma Bakanlığının yönetmelik değişikliği ile birlikte gerçekleştirdiklerine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Uzaktan erişimle ilgili ayarlama bakanlığın yönetmenlik değişikliğinden sonra gerçekleşti. Geçen yıl yönetmeliği değiştirdiler. Biz de cihazlarımızı buna uygun hale getirdik. Bugün itibariyle bunu gerçekleştiriyoruz bundan iki sene evvel istesek de yapamazdık"

"TAKSİCİ ESNAFIMIZLA HER ZAMAN EL ELE DAYANIŞMA İÇİNDE OLACAĞIZ"

Anık'ın ardından basın mensuplarına uygulamayı değerlendiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise şunları söyledi:

"Çok gurur verici bir buluşma. İZUM'dayız ve Taksiciler Odası Başkanımız ve yöneticileriyle buluştuk. Türkiye'de taksici esnafımız için hep bir eziyet olan tarife güncellenmesine dijital bir çözüm getirildi. Odamızı bu nedenle kutluyorum. Türkiye'de bir ilki başardılar. Aynı anda tüm taksici esnafımızın taksimetrelerinin güncellenmesi bir tuşa basılmak suretiyle gerçekleşmiş oldu. Her tarife esnafımızın büyük mağduriyet yaşadığını, uzun kuyruklarda perişan olduğunu biliyoruz. Bunu ortadan kaldırmış oldular esnafımız farkına bile varmadan taksimetresinin güncellendiğini gördü o nedenle gururluyuz. İzmir yine İzmirliliğini yaptı. Yine Türkiye'ye öncü bir uygulamayı hayata geçirdi. Taksici esnafımızı kutluyorum. Taksiciler odamızı bütün kalbimle kutluyorum. Çok sayıda öncülüğü gerçekleştirdiler. Türkiye'deki ilkleri gerçekleştirdiler. En taksi uygulamasıyla bugün taksimetre güncellemesi uygulamasıyla çok ilerici, çok yenilikçi bir oda olduğunu bir kere daha gösterdi odamız. O nedenle hem yönetim kurulu başkanını hem tüm yönetim kurulu üyelerini kutluyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak taksici esnafımızla her zaman el ele dayanışma içinde olacağız. Hepimizin ortak gayesi hem taksici esnafımıza hem tüm İzmirlilere daha huzurlu daha konforlu bir hizmet sunabilmek. O nedenle çok mutlu ve çok gururluyuz. Teşekkür ediyoruz."