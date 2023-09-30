İzmir'deki TEKNOFEST 4. gününde yoğun ilgi gördü

İZMİR'de düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 4'üncü gününde de çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, etkinlik alanını dolaşıp hava gösterilerini izledi. Etkinlik alanı girişinde zaman zaman yoğunluk yaşandı.

İzmir'deki Çiğli 2. Ana Jet Üssü'nde kapılarını açan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in 4'üncü gününde çeşitli hava gösterileri gerçekleşti. Her yaştan vatandaşın ilgi gösterdiği festivalde, etkinlik alanı girişinde zaman zaman yoğunluk yaşandı. İzmir semalarında havalanan Bayraktar Akıncı, Jandarma Çelik Kanatlar ile buluştu. İnsansız hava aracı ile birlikte piste yakın noktada izleyenlere yaklaşan Bayraktar Akıncı, vatandaşları selamladı. Jandarma Çelik Kanatlar ve Bayraktar Akıncı, izleyenlerin alkışları eşliğinde bir kol uçuşu gerçekleştirdi.

HER YAŞTAN İZMİRLİ ALANDAYDI

TEKNOFEST ziyaretçilerinden Fulya Rahat 2,5 aylık bebeğiyle birlikte Bayındır ilçesinden geldiğini belirtip, "Yol iki saat sürdü. İçeri girerken de kalabalıktı, epey sıra bekledik. Bebekle geldim. Ama zor olmadı" dedi.

Eşi Gizem Topçu ve 3 yaşındaki ikizleri Barlas ve Bulut ile birlikte TEKNOFEST'e gelen Mehmet Topçu da "Cumartesi tatili fırsat bilip geldik. Bu kadar kalabalığı beklemiyordum. Şehir merkezinden 2 saatte geldik" ifadelerini kullandı.Alanı bastonuyla gezen 68 yaşındaki Münevver Tunçer ise şunları söyledi: "Ben Kemalpaşa'dan geldim. Yol uzun sürdü ama geldiğimize değdi. Her şey çok güzel. Allah daha güzellerini nasip etsin."Bayındır'dan geldiklerini söyleyen Fatma Demircioğlu da uçuş gösterilerini çok beğendiğini dile getirip, "Hafta sonu olmasını bekledik. Yolumuz uzundu. Ankara ve İstanbul'dan sonra şehrimize gelmesini istiyorduk. İzmir'de olmasına sevindik" ifadelerini kullandı.Etkinlik alanında üç kardeşiyle gezdiklerini kaydeden Melike Karaman (12), "Saat 08.00'de gelmemize rağmen acayip kalabalıktı. Gösterileri izliyoruz. Pilotlarla fotoğraf çekildik. Helikopterlere baktık. Özellikle Kızılelma çok dikkatimi çekti. İlk kez bu kadar büyük bir uçağı yakından gördüm. Kardeşlerimin de hoşuna gitti. Teleskoplardan baktık. İmece ve 6A uydusunu gördük. Bizim için iyi bir deneyim oldu" diye konuştu.Yavuz Ali Karaman (10) da şu ifadeleri kullandı: "TEKNOFEST büyük bir gurur. İcatlar çok güzel. İnşallah daha da iyi gider. 8 yaşındaki kardeşim Reyyan da yanımda. O da çok sevdi."