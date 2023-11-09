İzmir'de Şoför Tanıtım Kartı işlemleri dijitalleşti

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) iş birliğiyle gerçekleştirilen proje sayesinde Şoför Tanıtım Kartı başvuruları dijital ortama taşındı. Bu sayede zaman ve ekonomik israfın önüne geçilirken, çevre kirliliği de önlenecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) iş birliği ile "Şoför Tanıtım Kartı" çıkarma işlemleri dijitalleşti. Esnafın 12 gün boyunca uğraştığı süreç, iki güne indirildi. Yeni uygulama sayesinde kamu kaynaklarından tasarruf sağlanacak, çevre kirliliği önlenecek. Projenin tanıtımını yapan Başkan Tunç Soyer, hazırlanan ilk kartları şoförlerin cep telefonuna gönderdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent içinde yolcu taşımacılığı yapan esnafın hayatını kolaylaştıracak yeni bir uygulamaya imza attı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) tarafından geliştirilen sistem sayesinde, esnafın günlerce uğraşarak aldığı "Şoför Tanıtım Kartı" başvurusu dijital ortama taşındı. Taksi, minibüs, servis sektöründeki 25 binin üzerinde esnafı ilgilendiren uygulamanın tanıtımı İzmir Ulaşım Merkezi'nde (İZUM) yapıldı. Tanıtım toplantısına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İESOB Başkanı Yalçın Ata, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, İESOB'ye bağlı oda başkanları katıldı.

"ESNAF ODAMIZLA TÜRKİYE'YE ÖNCÜ ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ"

Tanıtım toplantısında konuşan Başkan Tunç Soyer, "Bugüne kadar tüm şoför emekçilerimiz çok uzun kuyruklarda bekliyordu. 12 günlük zaman kaybı yaşanıyordu. Bugün bu çileye bir son verdiğimizi görüyorum. Çok mutlu ve gururluyum. Esnaf odamızla Türkiye'ye öncü bir çalışma daha gerçekleştirdik. Demokrasinin teknolojiyle buluşmasını sağlayarak insanların hayatını kolaylaştırıyoruz. Odamızla birlikte çalışarak Türkiye'ye öncü çözümler üretmenin ne kadar kıymetli olduğunu görüyoruz. Bu hem heyecanımızı hem de hırsımızı artırıyor. Yapılabilecek çok şey var" dedi.

"BÜYÜKŞEHİR İLE UYUMLU ÇALIŞMALARIMIZDAN ESNAFIMIZ ÇOK MEMNUN"

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye'ye örnek çalışmaları hayata geçirildiklerini kaydeden İESOB Başkanı Yalçın Ata ise "İzmir Büyükşehir Belediyesi ile uzun süredir süre gelen uyumlu çalışmalardan şahsım ve esnafımızın son derece memnun olduğunu belirtmek isterim. Bugüne kadar 42 bin esnafa 'Şoför Tanıtım Kartı' verdik. Esnafımızın memnuniyetini ön planda tuttuk. Bu projemizle ofis, kırtasiye giderlerinden tasarruf edilirken aynı zamanda esnafın da zaman kaybını ortadan kaldıracağız. Bu sistem sayesinde esnafımızın gelmesine gerek kalmazken emniyet güçleri de sistemi takip edilebilecek" diye konuştu.

BURJKHALİFA YÜKSEKLİĞİNDE KAĞIT VE 1 MİLYON KARBON AYAK İZİNDEN TASARRUF

Toplantıda İESOB Koordinatörü Alpay Kılıçkaya, geliştirilen sistemi şu sözlerle anlattı:

"Bugüne kadar esnaf ve belediye işbirliğiyle muazzam projelere imza attık. İZTAŞIT, En Taksi, İzmirim Kart gibi projelerle Türkiye'ye rol model olduk. Belediyemizin desteği olmasa bu projeleri hayata geçiremezdik. Yeni sistemde Şoför Tanıtım Kartı için başvurular odamıza yapılacak. Sonraki süreçler dijital olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle yürütülecek. Tüm bu süreci 12 günden 2 güne indiriyoruz. Şoför arkadaşların kartları SMS (kısa mesaj) ile cep telefonlarına gönderilecek. Ekonomi, çevre ve zaman kaybının önüne geçilecek. Bir yıl içerisinde sadece İESOB'un bu iş için kullandığı A4 kağıtları üst üste koysak dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa kadar oluyor. Taşımacıların bu kartları almak için birliğimize geliş ve gidişlerini birleştirdiğimizde dünyanın çevresinde 20 kez dolaşılıyor. Böylelikle 1 milyon kilometrelik karbon ayak izinden ve yakıttan tasarrufu sağlıyoruz."

Konuşmaların ardından Başkan Soyer ve katılımcılar sistemde hazırlanan ilk kartları SMS ile kullanıcılara gönderdi.

M, T VE S PLAKALI SERVİS ÇALIŞMA İZİN BELGESİ DE DİJİTALLEŞECEK

Şoför Tanıtım Kartı başvuruları, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde kullanılan Elektronik Belge Yönetim Sistemi'ne entegre edilerek imza süreçleri dijitalleştirildi. Yeni sistem sayesinde başvuru sahipleri artık İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne gelmeyecek. 33 farklı fiziki dokümanın hazırlanma sürecinin önüne geçilerek zamandan tasarruf sağlanırken, ekonomik israfın önüne geçilecek. Başvuru yoğunluğunun en yüksek olduğu belge türü olan "Şoför Tanıtım Kartı"nın online sisteme geçişinin ardından öncelikli olarak M Plakalı Minibüs, T Plakalı Taksi ve S Plakalı Servis Çalışma İzin Belgesi (ruhsat) başvurularının da dijitalleşmesi çalışmalarına başlandı. Bu belge türleri için de online başvuru süreçlerinin 2024 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor.