İzmir'de 'İkiz Dönüşümün İzinde: Teknoloji ve Bilim Şenliği' Başladı

Dokuz Eylül Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen şenlikte, yapay zeka, dijital dönüşüm ve çevresel sürdürülebilirlik temaları öne çıkıyor. Etkinlik, 27 Eylül'e kadar devam edecek.

İzmir'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Dokuz Eylül Üniversitesi DEÜ) iş birliğiyle TÜBİTAK 4007 programı kapsamında düzenlenen "İkiz Dönüşümün İzinde: Teknoloji ve Bilim Şenliği" başladı.

Buca Eğitim Fakültesi Yerleşkesi Reşat Postacıoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen açılışta konuşan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Vekili Mehmet Birhan Yılmaz, ikiz dönüşümün dijital ve yeşil dönüşümü kapsadığını ifade ederek, yapay zekayı geliştiren öğrencilerin yetişmesini istediklerini kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ise bilgi ve teknoloji üreten nesiller yetiştirmeyi hedeflediklerini, yapay zeka çağında eğitim politikalarının hızla değiştiğini aktardı.

Şenlik, müzik dinletisi ve stant gezilerinin ardından atölye çalışmalarıyla devam etti.

Fuarı ziyaret eden Karabağlar Agahefendi İlkokulu öğrencileri de çeşitli atölye çalışmalarına katıldı.

Okul Müdürü Ahmet Bulut, TÜBİTAK çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade ederek, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve Eğitimde Yapay Zeka modellerini eğitim sürecinde rehber aldıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Ulusal Yapay Zeka Stratejisi ve 12. Kalkınma Planı hedefleri doğrultusunda düzenlenen şenlikte, yapay zeka uygulamalarının tanıtımı, çevresel sürdürülebilirlik temalı atölyeler, teknoloji sergileri ve sanat etkinlikleri yer alıyor.

Etkinlik, 27 Eylül'e kadar Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Kampüsü'nde devam edecek.

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Teknoloji
