İzmir'de IDEATHON etkinliği düzenlendi

İzmir'de afet öncesi, sırası ve sonrası için teknolojik odaklı çözümler ile ilgili yenilikçi fikirler IDEATHON etkinliğinde 2 gün boyunca yarıştı. Birinciliği elde eden "Ulak Projesi" tasarımcılarına ödülünü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Girişimcilik Merkezi İzmir, İzmir Ticaret Odası, Ege Genç İş İnsanları Derneği, İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi işbirliği ile düzenlenen "Afet öncesi, afet sırası ve sonrası teknoloji tabanlı çözümler" IDEATHON etkinliği tamamlandı. İzQ Girşimcilik ve İnovasyon Merkezi'nde düzenlenen törende dereceye giren takımlara ödülleri verildi. Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, akademisyenler ve jüri üyeleri katıldı.

"PROJELERİ İNCELEYECEĞİM"

Hazırladıkları "Ulak Projesi" ile birincilik kazanan Alsancak Ar-Ge Alfa takımına ödülünü veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bu etkinliğe katılan ekipleri tek tek tebrik ediyorum. Sunumların hepsini mutlaka okuyacağım. Hepsiyle ilgili bilgi sahibi olmak istiyorum. İçlerinde mutlaka kullanabileceğimiz projeler olacaktır. Bunları nasıl hayata geçiririz diye ben de kafa yoracağım" dedi.

"KAZANAN KAYBEDEN YOK"

Programda ikincilik ödülünü "Aegean Communication Projesi" ile alan Aegean Communication Team takımına ödülünü EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer verdi. Yelkenbiçer, "Bu kadar kısa sürede bu kadar başarılı fikirlerin oluşması güzeldi. Bugün kazanan kaybeden yok" diye konuştu.

Yarışmada "D. Army Projesi" ile üçüncü olan EMA Group takımı ise ödülünü EGİAD Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri Kaan Özhelvacı ile Arda Yılmaz'ın elinden aldı.

DERECEYE GİRENLERE PARA ÖDÜLÜ

Program kapsamında 2 ile 4 kişiden oluşan 15 kişilik takım, 17 ve 18 Kasım tarihlerinde gün boyunca afet konusunu yeni teknolojiler ekseninde ele alarak proje üretti. Takımlarda en az bir kadın bulunması şartı arandı. Gençlerin afetlere karşı daha hazırlıklı ve dayanıklı bir toplum, dayanıklı şehirler yaratmak için ürettikleri projeler jüri tarafından değerlendirildi. Yarışmada üçüncü olan ekip 10 bin lira, ikinci olan ekip 15 bin lira ve birinci olan takım ise 20 bin lira para ödülü ile ödüllendirildi.