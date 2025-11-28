İzmir'de 6. Avrasya Sağlık 5.0 Zirvesi Düzenlendi

İzmir'de Herkes İçin Acil Sağlık Derneği (HİASD) tarafından, daha sağlıklı bireyleri, güçlü önleyici sağlık sistemlerini ve teknolojiyi merkeze alan sağlık vizyonu oluşturmak amacıyla "6. Avrasya Sağlık 5.0 Zirvesi" düzenlendi.

İzmir Ticaret Odası Konferans Salonu'nda "Yaşlanma Değil Dönüşüm" başlığıyla düzenlenen zirvede konuşan HİASD Başkanı Dr. Ülkümen Rodoplu, etkinliğin katılımcıları alanında uzman isimlerle bir araya getirdiğini belirtti.

Kentteki tıp fakültelerinden çok sayıda akademisyen ve öğrencinin katıldığı zirvede, tıpta farklı dallarda yapay zeka teknoloji ve uygulamaları yürüten bilim insanı ve doktorlar sunum yaptı, kronik hastalıklar, sağlıklı yaşlanma ve dijital sağlık uygulamaları başta olmak üzere sağlık alanındaki dönüşüm başlıkları ele alındı.

Zirvede konuşmacılar yapay zeka, dijital klinikler, robotik cerrahi, mobil sağlık ve büyük veri uygulamalarını kapsayan Sağlık 5.0 yaklaşımının, geleceğin sağlık sistemlerinde belirleyici olacağını aktardı.