İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi İşletme Denetimlerini Dijitalleştiriyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, işletme denetimlerini dijital bir platform olan Zabıta Denetim Modülü üzerinden yapmaya başladı. İş yerlerinin ihlal geçmişini kayıt altına alarak Kent Hakkı Karnesi oluşturan zabıta ekipleri, ihlali bulunmayan iş yerlerini 'kent destekçisi' olarak onurlandıracak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı işletme denetimlerini Zabıta Denetim Modülü üzerinden yapmaya başladı. Zabıta ekipleri, iş yerlerinin ihlal geçmişini kayıt altına alarak Kent Hakkı Karnesi oluşturacak. Bir yıl boyunca kent hakkı karnesinde ihlali bulunmayan iş yerleri, "kent destekçisi" işareti ile onurlandırılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, kurumsal işleyişini ve hizmetlerini dijital bilgi teknolojisiyle geliştiriyor. Pilot bölge olarak seçilen Birinci Kordon'da bulunan 86 işletmenin denetimi Zabıta Denetim Modülü (İZDEM) üzerinden yapılmaya başlandı. İşletmeye gelen müşterilerin ve esnafın kent hakkının korunması için geliştirilen uygulamada denetimler işletmeye ait kare kodun okutulmasıyla yapılıyor. Uygulama sayesinde işletmeye ve ihlal geçmişine ilişkin verilere kolaylıkla ulaşılıyor.

DENETİMLER ARTIK DAHA HIZLI

Zabıta Denetim Şube Müdürlüğü'nde görevli zabıta memuru Gökhan Yurt, Zabıta Dairesi Başkanlığı'nın kent hakkının korunması için geliştirdiği dijital uygulama sayesinde işlerinin kolaylaştığını söyledi. İZDEM ile dijital denetimlerin karekod üzerinden, hızlı ve etkin biçimde gerçekleştirildiğini de vurgulayan Gökhan Yurt, "Örneğin işletmeye yönelik işgal şikayeti var. Geliyoruz, işletmenin kapısında bulunan karekodu okutarak ruhsat ve kimlik bilgilerine ulaşıyoruz. Yine geçmişe dönük uygulanan cezaları da görüyoruz" dedi.

KENT HAKKINI KORUYAN İŞLETMELER ONURLANDIRILACAK

Tüm bunları işletmenin faaliyetlerini etkilemeden, esnafın imaj kaybına uğramasını engelleyerek yaptıklarına dikkat çeken Gökhan Yurt, şunları söyledi:

"İZDEM ile pilot bölge olan Birinci Kordon'daki işyerlerinin ihlal geçmişleri kayıt altına alınıyor. Amacımız sadece ihlali olan işletmelere idari yaptırımlar uygulamak değil. Uygulama ile iş yerlerinin ihlal geçmişini kayıt altına alarak Kent Hakkı Karnesini düzenliyoruz. Denetimler sonucunda, bir yıl boyunca kent hakkı karnesinde ihlali bulunmayan işyerlerine, zabıta ekiplerince 'kent destekçisi' işareti verilecek. Bu işaret ile ihlalde bulunmayanların onurlandırılması ve kent hakkının korunmasına yönelik farkındalık yaratılması hedefleniyor."