İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, Bilim Diplomasisi ödülüne layık görüldü

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, Dünya Bilimler Akademisi (TWAS) tarafından "Bilim Diplomasisi" ödülüne layık görüldü.

Birleşmiş Milletler tarafından özellikle gelişmekte olan ülkelerde bilimsel çalışmaları iyileştirmek ve güçlendirmek amacıyla 1983 yılında kurulan ve 1300'ün üzerinde bilim insanının üye olduğu TWAS, dört yılda bir belirlediği Bilim Diplomasisi ödüllerini açıkladı.

Akademinin 2022 yılı için belirlediği 5 bilim insanından biri de İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran oldu.

Akademinin Bölgesel Ödülleri kapsamında ödüle layık görülen Prof. Dr. Baran, AA muhabirine, bilimin ve uluslararası bilimsel işbirliklerinin, ülkeler arası ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak küresel sorunların çözümü için kullanılmasını ifade eden "Bilim Diplomasisi" ödülünü Türkiye'ye getirmeyi başaran ilk Türk bilim insanı olduğunu söyledi.

Akademinin farklı coğrafyalardaki 5 ofisinin 2007 yılından bu yana 4 yılda bir "Bilim Diplomasisi" ödülü verdiğini kaydeden Baran, ödülün bilim insanlarını görünür kılmayı amaçladığını ifade etti.

Baran, 2022 yılının "Bilim Diplomasisi" ödülünü almasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Tüm dünyadan 5 bilim insanından biri olarak bizlerin takdir edilmesi ve bu ödülün de Türkiye'ye ilk defa gelmesi bizleri hem mutlu etti hem de onurlandırdı." dedi.

-"Stratejik bir kavram"

Prof. Dr. Baran, bilim diplomasisinin son dönemlerde çok önemli ve uluslararası ilişkilerde stratejik bir kavram olarak öne çıktığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bilim diplomasisinin üç temel unsuru var. Birincisi ülkelerin uluslararası ilişkilerinde bilim insanlarından ve bilimden danışmanlık alması. İkincisi güçlü diplomatik kanallarla uluslararası bilimsel işbirliklerinin gerçekleştirilmesinin kolaylaştırılması. Üçüncüsü de bilim insanlarının ve üniversitelerin gerçekleştirdiği uluslararası bilimsel işbirlikleriyle ülkelerin uluslararası ilişkilerine önemli katkılar sunulması."

Bilim insanlarının insanlığın ortak değeri olduğunun altını çizen Baran, "Ülkeler arasında bazen diplomatik ilişkiler zayıflayabiliyor ya da durabiliyor. Bazen askıya alınabiliyor. Ama bilimsel işbirlikleri, bilim insanlarının beraber yaptığı işler, o eksende devam eden karşılıklı çalışmalar aslında iki ülke arasında en son yıkılan köprü. Bilimsel işbirlikleri iki ülkenin zayıflayan ilişkilerinin yeniden başlaması için de bir tohum olabiliyor." dedi.

2013 yılında "Dünya Ekonomik Forumu Yılın Genç Bilim İnsanı" ödülünü de aldığını hatırlatan Baran, uluslararası arenada Türkiye'nin bilimsel anlamda yaptığı çalışmaları ve katkıları dünyanın en prestijli forumlarında, toplantılarında anlatma hedefiyle pek çok faaliyet yürüttüğünü sözlerine ekledi.