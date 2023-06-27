İYTE, Avrupa Birliği Ufuk Avrupa Programı'ndan destek aldı

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Avrupa Birliği Ufuk Avrupa Programı'nın Bilimsel Mükemmeliyet bileşeni altında yer alan Marie Sklodowska-Curie-COFUND alanında yaptığı proje başvurusu desteklenmeye hak kazandı. Toplam bütçesi 4 milyon 800 bin avro olan Sürdürülebilir Su Yönetimi Doktora Programı (Water4All) projesi, Avrupa Birliği ve TÜBİTAK'ın eş finansmanı ile İYTE'nin koordinatörlüğünde hayata geçirilecek.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün (İYTE) AR-GE ve inovasyon programı Avrupa Birliği Ufuk Avrupa Programı'nın Bilimsel Mükemmeliyet bileşeni altında yer alan Marie Sklodowska-Curie-COFUND alanında yaptığı proje başvurusu Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmeye hak kazandı.

İYTE'den yapılan açıklamaya göre toplam bütçesi 4 milyon 800 bin avro olan Sürdürülebilir Su Yönetimi Doktora Programı (Water4All) projesi, Avrupa Birliği ve TÜBİTAK'ın eş finansmanı ile İYTE'nin koordinatörlüğünde hayata geçirilecek.

Projede İstanbul Teknik Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile ABD, Almanya, Fransa, Belçika gibi pek çok ülkeden toplamda 17 araştırma ve sanayi kuruluşunun yer aldığı belirtildi.

Proje kapsamında çevre, elektronik, planlama, malzeme bilimi ve enerji alanlarında üst düzey bilimsel eğitim ile birlikte girişimcilik ve inovasyon gibi becerilerinin birleştirildiği uluslararası, disiplinlerarası ve sektörlerarası doktora programının önünün açılmış olduğu ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran "Küresel rekabette güçlü bir Türkiye için üstün başarılara imza atan üniversiteler son derece önemlidir. Bu bilinç ve sorumlulukla, ülkemizin uluslararası arenada marka bir kurumu olmak üzere var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kapsamda, son bir ay içerisinde Dünya Bilimler Akademisi'nden ve Times Higher Education'dan aldığımız iki küresel ödüle ek olarak tüm insanlığı ilgilendiren 'Sürdürülebilir Su Yönetimi' başlıklı araştırma projemize Avrupa Birliği'nden aldığımız yüksek bütçeli destek bizleri son derece mutlu etmiştir."

Doktora programının, sürdürülebilir su yönetimi alanında hem akademik hem de sanayi deneyimi yönünden bölgesel, ulusal ve uluslararası üst düzey insan kaynağı ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak Türkiye dışından gelecek 20 uluslararası öğrenciye en üst seviyede 5 yıllık doktora eğitimi sağlanmasına imkan tanıdığı kaydedildi.