İYİ Parti Milletvekili Ümit Özlale, Türkiye'nin internet hızının düşük olduğunu söyledi

İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin mobil internet hızının dünya sıralamasında 72. sırada olduğunu ve sabit geniş bant internet hızında ise 109. sırada olduğunu belirtti. Özlale, Türkiye'nin internet hızını artırmak için fiber ağlarla altyapıyı güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, "İnternet hızı konusunda; mobil internetin ortalama medya indirme hızında Türkiye Uganda'nın gerisinde Etiyopya'nın bir sıra üstünde Ekim 2023 itibarıyla. Kasım'da önemli bir değişim olmadıysa bizim mobil internet hızımız şu anda dünyada 72'nci sırada. Sabit geniş bant internet medya indirme hızına baktığımız zaman ise 109'uncu sıradayız. Kongo bizden üstte, Gabon'un iki sıra üstündeyiz. İnternet önümüzdeki dönemin, özellikle sanayi ve hizmet sektör alanının internet indirme hızı olmazsa olmazıdır. Bizim her tarafı hem fiber ağlarla örmemiz hem de bu hızı artırmamız gerekiyor. Oysa şu anda maalesef az gelişmiş Afrika ülkeleriyle neredeyse aynı ligdeyiz" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2024 yılı bütçe teklifi, kesin hesap ve Sayıştay raporları görüşülüyor. Komisyonda söz alan İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, şunları söyledi:

"DEMİRYOLUNUN ULAŞIM İÇİN AYRILAN ÖDENEK TEKLİFİNİN MİLLİ GELİR İÇİNDEKİ PAYI GİDEREK DÜŞÜYOR"

"Demiryolunun ulaşım için ayrılan ödenek teklifinin milli gelir içindeki payı giderek düşüyor. Bilgi ve iletişim çağındayız, bilgi ve iletişimin de payı hızlı bir şekilde düşüyor. Heyecan verici projelerden bahsediyorsunuz, bütçedeki ilgili kalemlere bakıyorum 2-3 sene içerisinde pay düşmüş. Önümüzdeki dönem Türkiye için çok büyük fırsatlar var ve bizim lojistik altyapımızı iyileştirmemiz gerekiyor. 2012- 2022 yılında fiyat rekabeti dışında bütün alanlarda geriye gitmişiz. Ak Partililer yıllar içerisindeki iyileşmeleri pozitif bir şey olarak görüyorlar. Fakat önemli olan nokta yıllar içerisinde diğer ülkeler neler yapmış? Ticaret ve ulaşımda ilgili altyapının kalitesinde son 10 yılda 17 sıra geriye düşmüşüz. Sizler bu yatırımları yaparken diğer ülkelerde yapıyorlar ve diğer ülkeler anladığım kadarıyla daha akıllı yatırımlar yapıyorlar ki bizler uluslararası kıyaslamalarda yatırımları yapmamıza rağmen geriye düşüyoruz.

2024'ün bütçe gerekçesine baktığımız da hem de Dünya Bankası endeksine baktığımızda şunu görüyoruz; öyle bir sıçrama yapacağız ki 10 sıra birden yükseleceğiz lojistik performans sıralamasında. Son 10 sene içerisinde geriye gitmişiz artı ayrılan ödenek azalıyor. 2024 bütçe gerekçesinde yer alan tahmin ve aynı zamanda hedefe baktığımızda 10 sıra yükseleceğiz. Bu nasıl olacak? Sizler buradan hedeflerden bahsediyorsunuz fakat bütçeye baktığımız zaman nasıl bu sıçramayı gerçekleştireceğimizi bir türlü göremiyoruz. Lojistik performansta hem geriye düşmüşüz hem ödeneğimiz azalıyor ve aynı zamanda diyoruz ki; önümüzdeki 3 yılda 10 sıra birden yükseleceğiz. Nasıl, 'orayı karıştırma 10 sıra birden yükseleceğiz.'

"SABİT GENİŞ BANT İNTERNET MEDYA İNDİRME HIZINA BAKTIĞIMIZ ZAMAN 109'UNCU SIRADAYIZ"

Önümüzde çok önemli bir fırsat var Orta Kuşak Projesi. Orta Kuşak'ta yapmamız gereken şeylerden bir tanesi, taşımacılıkta daha iyi bir yere gitmemiz gerekiyor. Ana limanlardaki düzenli hat taşımacılığında bağlantı endeksinde istediğimiz yerde değiliz. Bütçeye baktığım zaman buna yeterli ödenek sağlanmadığını da görüyorum. Orta Kuşak Projesi'nde bizim bağlantı performansını iyileştirmek için çok daha fazla yatırım yapmamız gerekiyor.

İnternet hızı konusunda; mobil internetin ortalama medya indirme hızında Türkiye Uganda'nın gerisinde Etiyopya'nın bir sıra üstünde Ekim 2023 itibarıyla. Kasım'da önemli bir değişim olmadıysa bizim mobil internet hızımız şu anda dünyada 72'nci sırada. Sabit geniş bant internet medya indirme hızına baktığımız zaman ise 109'uncu sıradayız. Kongo bizden üstte, Gabon'un iki sıra üstündeyiz. İnternet önümüzdeki dönemin, özellikle sanayi ve hizmet sektör alanının internet indirme hızı olmazsa olmazıdır. Bizim her tarafı hem fiber ağlarla örmemiz hem de bu hızı artırmamız gerekiyor. Oysa şu anda maalesef az gelişmiş Afrika ülkeleriyle neredeyse aynı ligdeyiz."