İvriz ve Berdan çaylarında Türkiye'ye özgü yeni alabalık türü keşfedildi

Güncelleme:
Konya Kapalı Havzası'ndaki İvriz Çayı ile Akdeniz Havzası'ndaki Kadıncık Vadisi Berdan Çayı'nda yaşayan yeni kırmızı benekli alabalık türü, bilimsel çalışmalar sonucunda literatüre kazandırıldı.

Konya Kapalı Havzası'ndaki İvriz Çayı ile Akdeniz Havzası'ndaki Kadıncık Vadisi Berdan Çayı'nda yaşayan yeni kırmızı benekli alabalık türü, bilimsel çalışmalar sonucunda literatüre kazandırıldı.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Fahrettin Küçük, Doç. Dr. Salim Serkan Güçlü ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden Prof. Dr. Davut Turan, Doç. Dr. Gökhan Kalaycı, Dr. Öğr. Üyesi Münevver Oral Kaba'nın yer aldığı araştırma ekibi, ülkenin farklı havzalarında yaşayan alabalık türlerinin morfolojik ve moleküler özellikleri, yayılış alanları ve korunma durumlarının belirlenmesine yönelik ortak çalışma yürüttü.

İvriz ile Berdan çaylarında yaşayan popülasyonlar üzerinde yapılan incelemelerde, Prof. Dr. Fahrettin Küçük'ün eşi Şengül Küçük'e ithafen "Salmo sengulae" adı verilen yeni tür tanımlandı.

ISUBÜ, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ile Montpellier Üniversitesinin desteğiyle Türkiye'ye özgü yeni kırmızı benekli alabalık türü keşfi, uluslararası hakemli ve açık erişimli "Zoological Studies" dergisinde yayımlandı.

Bu keşifle Türkiye'deki yerli alabalık (salmo) türü sayısının 22'ye yükseldiği belirtildi.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Teknoloji
