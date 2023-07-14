İTÜ ve Sampaş Holding, Akıllı Kentler İnovasyon Merkezi'ni hayata geçirdi

İTÜ, akıllı şehir teknolojileri uygulayıcı şirketlerinden Sampaş Holding ile Akıllı Kentler İnovasyon Merkezi'ni (AKİM) kurdu. İlk adım olarak İTÜ Ayazağa Yerleşkesi'nin dijital ikizini oluşturacaklar. İş birliği, akıllı şehirlerin tasarlanması ve iyileştirilmesi için başlangıç noktası olacak.

İTÜ, akıllı şehir teknolojileri uygulayıcı şirketlerinden Sampaş Holding ile Akıllı Kentler İnovasyon Merkezi'ni (AKİM) hayata geçirdi.

Sampaş'tan yapılan açıklamaya göre, AKİM çalışması kapsamındaki ilk adım İTÜ Ayazağa Yerleşkesi'nin dijital ikizini oluşturmak oldu.

Türkiye'nin ilk dijital ikiz tabanlı akıllı kampüs projesi olan çalışma, Sampaş Holding ve İTÜ'nün akıllı şehirler ve dijital ikizler odaklı araştırmalar yürütmesine, öğretim üyeleri ile lisans ve lisansüstü öğrencilerin ortak bilimsel çalışmalar planlamasına, uygulamasına ve geleceğin insanı merkeze alan şehirlerini tasarlayacak mühendislerin yetiştirilmesi olanak sağlayacak.

İş birliğinin şehirlerin iyileştirilmesi ve geleceğin kentlerinin tasarlanmasında başlangıç noktası niteliği taşıması hedefleniyor. Beklentiler arasında ise "ilgili alanlarda uygulamalı eğitim, sektörel bilgi birikiminin ilerletilmesi, ortak bilimsel çalışmalar gerçekleştirilmesi, ulusal ve uluslararası yayınların hazırlanması" yer alıyor.

Anlaşma kapsamında, öğrencilerin ve araştırmacıların kullanımı için holdingin "Akıllı Şehir Yönetimi ve İnovasyon Merkezi" ve "Dijital İkiz Yazılım Platformu" da İTÜ'nün kullanımına sunulacak.

Birliktelik sayesinde akıllı şehirler ile ilgili yurt içi ve yurt dışı ticari iş birlikleri geliştirilecek, 6 yıl içerisinde İTÜ ve Sampaş tarafından yerli bir dijital ikiz yazılımı oluşturulacak.

"Geleceğin kentlerini bilim ve teknoloji temelli tasarlayıp geliştireceğiz"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan İTÜ Ulusal Coğrafi Bilgi Teknolojileri ve İnovasyon Uygulama-Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Tahsin Yomralıoğlu, iş birliği kapsamında geleceğin kentlerini bilim ve teknoloji temelli olarak tasarlayıp geliştirmeye çalışacaklarını vurguladı.

Her geçen gün hızlı nüfus artışlarıyla yönetimi zorlaşan şehirlerin bilgi teknolojilerine dayalı olarak idaresinin kaçınılmaz bir hal aldığını kaydeden Yomralıoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

"Ancak tüm bunların sürdürülebilirlik kavramı içerisinde altyapıdan üstyapıya insan odaklı olarak çok daha dinamik bir şekilde yönetilmesi gerektirmektedir. Artık şehirlerde karar vericileriler ve bireyler için en küçük bir bilginin dahi çok değerli olduğu günümüzde bilgi teknolojilerine ihtiyaç daha da artmıştır. Bu proje kapsamında AR-GE esaslı olarak akıllı şehirlere ilişkin her türlü inovatif çözümler üretilirken, öncelikle İTÜ Merkez Kampüsü ve şehirlerimiz en uygun akıllı mekan modelleri geliştirmeye yönelik uygulama alanlarımız ve laboratuvarlarımız olacaktır. Ayrıca bu proje üniversite-sanayi iş birliği için de çok özel bir örnek teşkil edecektir."

Sampaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şekip Karakaya da İTÜ ile uzun soluklu bir yolculuğa çıktıkları için çok heyecanlı olduklarını bildirdi.

Karakaya, "İş birliğinin Türkiye için öneminin farkındayız. Bu yolculuğun ilk durağı olan AKİM ile birlikte geleceğinin şehirlerinin tasarlanması konusunda büyük bir adım attık." ifadesini kullandı.