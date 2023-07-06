İTÜ Ödülleri için başvurular başladı

Bu yıl ikincisi düzenlenen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ödülleri için müracaatlar başladı. Ödüller, toplumsal katkıyı ön planda tutan, yeni teknoloji geliştiren, üniversite-sanayi işbirliğinin önemseyen araştırmacıları ödüllendirmeyi amaçlamaktadır. Proje kapsamında, bilimsel mükemmeliyet veya uygulama odaklı araştırmaları ile toplumsal katkı sağlayan araştırmacılar ile eğitim ve öğretim süreçlerine yaptıkları katkılar göz önünde bulundurularak öğretim faaliyetlerini geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla belirlenen akademisyenlerin ödüllendirilecektir. Son başvuru tarihi 8 Eylül olarak belirlenen projenin özel ödülü Prof. Dr. İhsan Ketin adına verilecektir. Ödüller, aralık ayında gerçekleşecek törende takdim edilecektir.

Bilimsel ve teknolojik alanlardaki çalışmaları desteklemek ve özendirmek amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen "İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ödülleri" için müracaatlar başladı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, İTÜ Ödülleri'nin toplumsal katkıyı ön planda tutan, yeni teknoloji geliştiren, üniversite-sanayi işbirliğinin önemseyen araştırmacıları ödüllendirmeyi amaçladığı kaydedildi.

Açıklamada, proje kapsamında, bilimsel mükemmeliyet veya uygulama odaklı araştırmaları ile toplumsal katkı sağlayan araştırmacılar ile eğitim ve öğretim süreçlerine yaptıkları katkılar göz önünde bulundurularak öğretim faaliyetlerini geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla belirlenen akademisyenlerin ödüllendirileceği aktarıldı.

Bu yıl "yer bilimleri" temasıyla düzenlenecek projeye son başvuru tarihinin 8 Eylül olarak belirlendiği ifade edilen açıklamada, projenin özel ödülünün Prof. Dr. İhsan Ketin adına verileceği kaydedildi.

Açıklamada, 5 temel alanda ve toplam 9 kategoride verilecek ödüllerin aralık ayında gerçekleşecek törende takdim edileceği belirtildi.???????