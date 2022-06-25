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İTÜ'lü öğrenciler tasarladıkları elektrikli yarış arabasını tanıttı

AA - Zeynep Rakipoğlu - Teknoloji
İTÜ'lü öğrenciler tasarladıkları elektrikli yarış arabasını tanıttı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesinde çalışmalarını sürdüren proje takımı Racing, ürettiği "DehaTech Beelectric-02" adlı hibrit yarış arabasının tanıtımını yaptı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesinde çalışmalarını sürdüren proje takımı Racing, ürettiği "DehaTech Beelectric-02" adlı hibrit yarış arabasının tanıtımını yaptı.

???????İTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Ayazağa Yerleşkesi'nde düzenlenen tanıtım programına, İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, İTÜ Makina Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Tüfekçi, Deha Tech CEO'su Hakan Yıldırım, BAYKAR Cezeri İdari Sorumlusu Ertuğrul Akhan katılırken, McLaren Formula 1 Takımı Mühendisi Emel Cankaya da video mesaj gönderdi.

Prof. Dr. Koyuncu, toplantıdaki konuşmasında, Racing takımı ile büyük gurur duyduğunu, üniversite olarak tüm proje takımlarının yanında olduklarını ifade ederek, sponsorlara destekleri için teşekkür etti.

Programda, İTÜ bünyesinde 2007'de kurulan Türkiye'nin ilk Formula Öğrenci Takımı İTÜ Racing, 60 kişilik bir ekiple ürettiği DehaTech Beelectric-02 adlı elektrikli aracını tanıttı.

Tasarımdan üretime öğrencilerin görev aldığı ve Türkiye'nin ilk monokok-hibrit şasisine sahip olması, 80 kilowatt güç üretebilen elektrik motoru ve son teknoloji yöntemlerle üretilen bileşenlerle Türkiye'nin en yenilikçi formula öğrenci aracı olma özelliğine sahip aracın tanıtımının ardından ilk test sürüşünü Rektör Prof. Dr. İsmail Koyuncu gerçekleştirdi.

AA / Zeynep Rakipoğlu - Teknoloji

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