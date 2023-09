Çin merkezli akıllı telefon üreticisi itel, kısa süre önce S23+ adlı yeni modelini piyasaya sürdü. Pazarda önemli bir rekabet yaratacak bu model, özelliklerine göre sahip olduğu fiyat ile dikkat çekmeyi başardı. İşte itel S23+ özellikleri ve fiyatı…

itel S23+ özellikleri ve fiyatı

itel S23+ modelinin en öne çıkan özelliği hiç şüphesiz Dynamic Bar. ilk olarak Apple'ın iPhone 14 serisindeki Pro telefonları ile hayatımıza soktuğu bu özellik, uygulamalardan gelen bildirimleri kullanıcıya gösteriyor. Android üreticilerinin de dikkatini çeken bu önemli yenilik için Realme öncü olmuşken, itel gibi diğer markalar da geri kalmamaya çalışıyor.

Akıllı telefonun bir diğer dikkat çeken özelliği ise Aivana GPT AI tabanlı ses asistanına sahip olması. Kullanıcıdan sesli olarak komut alarak işlem gerçekleştirebilen bu asistan, arkasına büyük bir yapay zekanın desteğini alıyor.

Modelin diğer teknik özelliklerinden de bahsedelim. itel S23+, 6,78 inç boyutunda ve Full HD+ çözünürlükte AMOLED bir ekrana sahip. Always on Display destekli bu ekran, maksimum 500 nit parlaklık sunabiliyor. Ayrıca her bir inçine 388 piksel düşen ekran, Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

Cihaz, Unisoc tarafından üretilen T616 işlemcisinden güç alıyor. Ayrıca akıllı telefonun RAM bakımından 4 GB ve 8 GB versiyonlarıyla beraber ilave olarak 8 GB da sanal RAM desteği bulunuyorken, depolama alanı tarafındaysa 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut.

Ön tarafında 32 Megapiksel çözünürlüğünde bir özçekim kamerasına yer veren akıllı telefonun arka kasasında ise iki tane kamera yer alıyor. Bunlar sırasıyla f/1.6 diyafram aralığına sahip 50 Megapiksel ana kamera ve 0.08 Megapiksel yardımcı lens şeklinde. Hem ön hem de arka kameraların 1080p'de 30 FPS video kaydı alabildiğini belirtmek gerekiyor.

Android 13 tabanlı itelOS 13 işletim sisteminde çalışan cihaz, 18 W şarj ile beslenen 5.000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyor. Bununla beraber Wi-Fi, LTE, Bluetooth, NFC ve GPS bağlantı seçeneklerine sahipken, parmak izi okuyucusu olduğunu da belirtelim.

itel S23+ bütün teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğer Ekran: 6,78 inç – AMOLED 2400 x 1080 piksel (FHD+) çözünürlük 500 nit tepe parlaklık 388 ppi Always on Display Corning Gorilla Glass 5İşlemci: Unisoc Tiger T616 (12 nm) + Mali-G57 MP1 GPUArka Kamera(lar): – Ana Kamera: 50 Megapiksel, f/1.6, AF – Yardımcı Lens: 0.08 MegapikselArka Kamera Video: 1080p@30fpsÖn Kamera: 32 MegapikselÖn Kamera Video: 1080p@30fpsRAM: 4 GB / 8 GB – LPDDR4X İlave 8 GB sanal RAMDepolama: 128 GB / 256 GB – UFS 2.0Batarya: 5.000 mAhŞarj Hızı: 18 W – iki saat içinde tam dolumBağlantı: Wi-Fi, LTE, Bluetooth, NFC, GPSİşletim Sistemi: Android 13 tabanlı itelOS 13Girişler: USB Type-C 2.0Diğer: Dynamic Bar Aivana GPT AI tabanlı ses asistanıRenk Seçenekleri: Siyah, camgöbeği

itel S23+ modelinin 4 GB RAM (+8 GB sanal RAM) + 128 GB depolama alanına sahip versiyonunun fiyatı 120 dolar olarak belirlendi. Akıllı telefon, Hindistan'da ve bazı Afrika ülkelerinde piyasaya sürüldü. Türkiye'ye gelme ihtimali ise oldukça düşük. Eğer ülkemizde satışa sunulursa fiyatı için güncel dolar kurunu ve vergileri göz önünde bulundurarak 6 bin 500 TL gibi bir tahmin yürütebiliriz.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefonun özelliklerini ve fiyatını nasıl buldunuz? Fikirlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.