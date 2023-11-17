itel Mobile, bütçe dostu akıllı telefonu itel P55+ı tanıtacak

itel Mobile, bütçe dostu ve giriş segment akıllı telefonlara odaklanan bir şirket olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Şirketin yeni cihazı itel P55+, Google Play Console'da ortaya çıktı. Cihazın özellikleri ve fiyatı hakkında bilgiler verildi.

Akıllı telefon pazarında faaliyetlerini sürdüren ve ismini pek fazla duymadığımız çok sayıda üretici var. Bu şirketlerden birisi de şüphesiz itel Mobile. Çin merkezli üretici daha çok bütçe dostu ve giriş segment akıllı telefonlara odaklanıyor ve çok yakında bunlara itel P55+ adlı yeni bir cihazı eklemeye hazırlanıyor. Ürün son olarak Google Play Console'da ortaya çıktı.

itel P55+ Google Play Console göründü

Yaklaşan itel P55+, P663L Google Play Console'da ortaya çıktı. Liste akıllı telefonun bazı özelliklerini gözler önüne sererken, kullanıcıların akıllarına performansla ilgili bir fikir oluşmasına ortam hazırlıyor. Buna göre modelde 720 x 1.612 piksel çözünürlüklü ve 320 dpi yoğunluk sunan LCD bir panel karşımıza çıkacak.

Akıllı telefona Unisoc T606 işlemcisi güç veriyor. 12 nm mimariyle üretilen yonga seti; 2x 1.6 GHz ARM Cortex-A75 ve 6x 1.6 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G57 MP1 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Cihazda 4 GB RAM mevcut olacak ve kutudan çıkar çıkmaz Android 13 işletim sistemini çalıştıracak. Bu kapsamda cihazın giriş segmente hitap edeceğini ve 100 ila 120 dolar arasında fiyatlandıralacağını belirtelim.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından markanın geçen aylarda tanıttığı bir başka model olan itel S23+'ın teknik özelliklerine aşağıdan göz atabilirsiniz.