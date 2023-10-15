itel Mobile, bütçe dostu akıllı telefonu itel A70'i tanıtacak

itel Mobile, bütçe dostu ve giriş segment akıllı telefonlara odaklanan bir şirket olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Şirketin yeni cihazı itel A70, Google Play Console'da ortaya çıktı. Cihazın özellikleri ve fiyatı hakkında bilgiler verildi.

Akıllı telefon pazarında faaliyetlerini sürdüren ve ismini pek fazla duymadığımız çok sayıda üretici var. Bu şirketlerden birisi de şüphesiz itel Mobile. Çin merkezli üretici daha çok bütçe dostu ve giriş segment akıllı telefonlara odaklanıyor ve çok yakında bunlara itel A70 adlı yeni bir cihazı eklemeye hazırlanıyor. Ürün son olarak Google Play Console'da ortaya çıktı.

itel A70 Google Play Console göründü

Yaklaşan itel A70, A665L Google Play Console'da ortaya çıktı. Liste akıllı telefonun bazı özelliklerini gözler önüne sererken, kullanıcıların akıllarına performansla ilgili bir fikir oluşmasına ortam hazırlıyor. Buna göre modelde 720 x 1.612 piksel çözünürlüklü ve 320 dpi yoğunluk sunan LCD bir panel karşımıza çıkacak.

Akıllı telefona Spreadtrum T603 işlemcisi güç veriyor. 1,8 GHz dört Cortex-A55 ve 1,2 GHz çalışan dört Cortex-A55 çekirdeklerine ev sahipliği yapan yonga setinin grafik birimi tarafında PowerVR GE8322 yer alıyor.

Vivo vergisiz telefon kapsamına girecek Y27 ve Y17S'yi satışa sundu!

Cihazda 4 GB RAM mevcut olacak ve kutudan çıkar çıkmaz Android 13 işletim sistemini çalıştıracak. Bu kapsamda cihazın giriş segmente hitap edeceğini ve 100 ila 150 dolar arasında fiyatlandıralacağını belirtelim.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından markanın geçen ay tanıttığı bir başka model olan itel S23+'ın teknik özelliklerine aşağıdan göz atabilirsiniz.