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It Takes Two, 15 milyon kopya sattı

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Hazelight Studios tarafından geliştirilip 2021 yılında Electronic Arts tarafından yayınlanan It Takes Two, en popüler oyunlar arasında yer alıyor. Bu bağlamda en çok satanlar listesinden düşmeyen yapım, oyunculara eğlence dolu vakit geçirebilme seçeneği sunuyor ve oynayan kişilerden olumlu geri dönüşler alıyor. Son olarak yapımdan heyecanlandıran bir haber geldi. Öyle ki Hazelight Studios, It Takes Two için kopya satış sayısını açıkladı.

It Takes Two, 15 milyon çizgisini geçti

Çıkışından bu yana en sevilen oyunlar arasında gösterilen It Takes Two, May ve Cody adında karı-koca çiftin oyuncağa dönüştürülmesinin ardından bundan kurtulmaya çalışmaları üzerine kurulu, iki kişinin oynayabildiği bir engelleri aşma oyunu olarak biliniyor.

Hazelight Studios, It Takes Two'nun çıkışından bu yana üç yıl geçmesi üzerine oyunculara teşekkür etti ve oyunun şimdiye kadar 16 milyondan fazla kopya sattığını açıkladı. Yıllar geçtikçe başarısına başarı katan yapım, 2022'de 7 milyon, 2023'te ise 10 milyon çizgisini geçmişti.

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It Takes Two'nun tek başarısı kopya satış sayısında değil. Öyle ki 2021'de The Game Awards etkinliğinde Yılın Oyunu ve En İyi Aile Oyunu seçilmişti. Bununla birlikte 2022 yılında ise Amazon'un uyarlama bir film çekeceği ortaya çıkmıştı.

It Takes Two sistem gereksinimleri

GereksinimGereksinimİşletim Sistemi: Windows 8.1 64-bit / Windows 10 64-bitİşlemci (Minimum): Intel Core i3-2100T / AMD FX 6100İşlemci (Önerilen): Intel Core i5 3570K / AMD Ryzen 3 1300xRAM (Minimum): 8 GBRAM (Önerilen): 16 GBEkran Kartı (Minimum): Nvidia GeForce GTX 660 / AMD R7 260xEkran Kartı (Önerilen): Nvidia GeForce GTX 980 / AMD R9 290XDirectX: Sürüm 11Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? It Takes Two oyununu nasıl buluyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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