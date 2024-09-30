İsviçre ve İtalya Arasında Sınır Değişikliği: İklim Değişikliği Etkiliyor

İsviçre ile İtalya arasındaki sınırın Alpler'deki bölümünde, iki ülkenin kurduğu ortak komisyonun kararıyla 'birkaç metrelik' değişiklik yapılacak.

İklim değişikliğiyle bağlantılı olarak Alpler’in Cervino-Matterhorn bölgesinde yer alan Rosa Platosu buzulundaki erime nedeniyle, sınır çizgisinin değiştirilmesi fikri yıllardır görüşülüyordu.

İki ülke arasındaki bir ortak komisyon geçen yıl değişiklik kararını kabul etmişti. İsviçre yönetimi bu konudaki anlaşmayı geçen Cuma günü onayladı, İtalya tarafının da onayı bekleniyor.

Anlaşmayla, sınırın bazı noktalarda İtalya’ya doğru birkaç metre kaydırılması ve İsviçre’nin topraklarının genişlemesi öngörülüyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü’ne (WMO) ve Avrupa Birliği'nin iklim ajansı Copernicus’a göre dünyanın en hızlı ısınan kıtası Avrupa.

Kıtadaki buzulların iklim değişikliğinin etkisiyle kütle kaybetmesi nedeniyle Alpler’de ülke sınırlarının yeniden çizilmesi son yıllarda gündemde.

Sınır değişikliği kararı ekonomik ve idari boyuta da sahip.

Kayak merkezleri ve konaklama tesisleri gibi mekanların işleyişi, teleferik inşası, olası bir acil durumda yardım faaliyetlerinin yönetimi gibi faktörler de buna dahil.

İsviçre Bilimler Akademisi, ülkede buzulların 2023’te yüzde 4 hacim kaybettiğini belirtiyor. 2022’deki yüzde 6’lık kayıpla birlikte bu iki veri rekor teşkil ediyor.

Alplerin bazı bölgelerinde önemli miktarda buz kalmadığı için İsviçreli araştırmacılar ölçümleri durdurdu.

İtalya’da da çevre örgütü Legambiente geçen haftalarda, Alp sisteminin parçalarından Dolomitlerdeki en büyük buzul olan Marmolada’nın hızla eridiği ve 2040’ta tamamen yok olabileceği uyarısı yaptı.

Marmolada’da 2022’de bir buzul parçasının çökmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetmişti. Bu vaka da olağandışı sıcaklıkların etkisiyle yaşanan erimeyle bağlantılandırılıyordu.

İsviçre’nin İtalya sınırına yakın Theodul Buzulu’nda 1986’da kaybolan bir Alman dağcının kalıntıları da eriyen buzların arasında geçen yıl bulunmuştu.