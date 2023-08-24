İsveçli atık toplama şirketi Envac AB, Çin ile işbirliği yapmaya devam ediyor

Envac AB'nin başkanı ve CEO'su Joakim Karlsson, Çin'in yeşil, döngüsel ve düşük karbonlu kalkınma konusundaki liderliğini ve farkındalığını takdir ettiğini söyledi. Envac'ın pnömatik atık toplama sistemi, Çin'deki birçok akıllı kent ve hastanede kullanılıyor. Karlsson, Çin pazarında uzun dönemli mevcudiyetlerini sürdürmeye kararlı olduklarını belirtti.

STOCKHOLM, 24 Ağustos (Xinhua) -- İsveç'in yenilikçi atık toplama şirketi Envac AB'nin başkanı ve CEO'su Joakim Karlsson, Çin'le akıllı ve sürdürülebilir kentlerin geliştirilmesi konusunda işbirliği yapmanın uzun dönemli taahhüde değdiğini söyledi.

Karlsson, kısa süre önce Xinhua ile yaptığı söyleşide Çin'in yeşil, döngüsel ve düşük karbonlu kalkınmanın sürdürülmesindeki liderlik ve farkındalığının kendisini çok etkilediğini dile getirdi.

Çinli ortaklarının akıllı atık toplama teknolojilerini kullanma konusundaki tutku ve motivasyonuna dikkat çeken CEO, sözden eyleme geçişin ya da diğer bir deyişle sözden tutkulu eyleme ve yeşil kalkınmanın Çin hızıyla uygulanmasına geçişin önemli olduğunu belirtti.

Envac'ın icat ettiği pnömatik atık toplama sistemi, çöp bacalarından elle atık toplamanın yerine, atık toplama işlemini yer altına çekiyor. Sistem, böylelikle atıktan kaynaklanan ağır trafiği ve bunun yol açtığı karbon emisyonlarını büyük oranda azaltıyor. Söz konusu teknoloji halihazırda Çin'deki birçok akıllı kent ve hastanede benimsenmiş durumda.

Karlsson, yakın işbirliği sürecinde geride kalan yıllara bakınca kendisini "son derece etkileyen" "Çin hızı" kavramını anladığını söyledi. CEO, "'Çin hızı' teknolojiyi çok hızlı geliştirip uygulamak anlamına geliyor" diye konuştu.

Envac'ın Çin piyasasında uzun dönemli mevcudiyetini korumaya kararlı olduğunu vurgulayan Karlsson, şirketin 2022'deki toplam küresel gelirlerinin yaklaşık yüzde 20'sinin Çin'den geldiğini belirtti.

CEO, Çin'deki işini 15 yıl önce kuran Envac'ın, Çin ana karası ve Hong Kong'da 70 kadar projede işbirliği yaptığını söyledi. 2002 yılında şirketin Çin'deki proje sayısı yıllık bazda yüzde 70 artış gösterdi.

Akıllı ve sürdürülebilir kent ve hastanelerin geliştirilmesine yönelik pazar talebinin büyüdüğünü kaydeden Karlsson, şirketin akıllı ve sürdürülebilir kentlerin geliştirilmesine katkıda bulunma tutkusunun, Çin'in ekolojik hedefleriyle tam olarak örtüştüğünü sözlerine ekledi.

Karlsson, "Sağlık hizmetleri segmentine de inancım tam çünkü bu segment aslında Çin'de en hızlı büyüme gösteren iş kolumuz" dedi.

Çin'in 5G teknolojisi ve bu teknolojinin yenilikçi uygulamalarında kaydettiği gelişmelere işaret eden Karlsson, Envac'ın Çin'in 5G ekosisteminden "tam olarak" faydalanmasını beklediğini söyledi.

CEO, "İyi fırsatların henüz başında olduğumuzu düşünüyorum. İşbirliğini artırırsak bunun herkese faydası olur" dedi.

Çin'i altı kez ziyaret eden Karlsson, "Çin'in tarihini, kültürünü ve Çinlilerin müşterilerle etkileşim kurma biçimini seviyorum. Çin'in kalkınmasına katkıda bulunabildiğimiz için gurur duyuyorum" diye konuştu.