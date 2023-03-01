İşte Android telefonların çökmesine neden olan o video!

Birçok kişinin bildirdiği üzere bir YouTube videosu, bazı Pixel telefon kullanıcılarının önemli sorunlar yaşamasına neden oluyor.

Akıllı telefonlar çeşitli şekillerde saldırılara maruz kalabiliyorlar. Virüs ve trajan gibi kötü amaçlı yazılımlar bilgisayarlarda olduğu kadar telefonlar için de oldukça tehlikeli. Ancak son dönemde Android imzalı telefon modelleri için ortaya çıkan bu sorun diğerlerinden oldukça farklı.

Alien filminin 4K videosu Pixel telefonlar için sorun yaşatıyor

Reddit üzerinden birçok kişinin bildirdiği üzere bir YouTube videosu, bazı Pixel telefon kullanıcılarının önemli sorunlar yaşamasına neden oluyor. Kullanıcıların raporlarına göre video bazı telefonların kilitlenmesine neden oluyor. Ek olarak, bazı kullanıcılar videoyu izlemeye çalıştıktan sonra hücresel ağ sorunları yaşadıklarını da ifade ediyor. Telefonu yeniden başlattıktan sonra ise sorunların ortadan kalktığı belirtiliyor.

Yaşanan sorunun şimdiye kadar Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 6, Pixel 6 Pro ve Pixel 6A modellerinde kendisini gösterdiği ortaya çıktı. Ancak bu sorunun tüm Pixel telefon sahipleri tarafından da yaşanmadığını söylemekte fayda var. Bazı kullanıcılar, Pixel cihazlarının videoyu sorunsuz bir şekilde oynatabildiğini ifade ediyor.

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Söz konusu olan video ise Alien filminden alınan bir sahne. 4K HDR olarak paylaşılan videonun yaklaşık 2 yıl önce yüklendiği görülüyor. Bir süredir yayında olmasına rağmen video, son zamanlarda Pixel telefonların çökmesine neden olması ile ön plana çıktı. Diğer Android imzalı telefon modellerinde ise henüz bir sorun yaşanmamış gibi görünüyor.

Sorunun nedeni şu anda bilinmiyor ve Google henüz konuyla ilgili bir açıklama yayınlamış değil. Ancak, bazı kullanıcılar sorunun Pixel telefonların renkleri işleme şekliyle ilgili olabileceğini düşünüyor. Buna benzer bir sorun daha önce bazı Android telefonlar için bir duvar kağıdının kullanılması ile de yaşanmıştı.

Sorunun bazı Pixel cihazlarını etkileyip diğerlerini etkilememesi, sorunun videonun kendisiyle ilgili olmadığını gösteriyor. Muhtemelen bazı Pixel cihazlarda verilerin işlenmesi sırasında bir sıkıntı yaşanıyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Özellikle Pixel kullanıcılarının izlemesinde sakınca gördüğümüz videoya ise bu linkten ulaşabilirsiniz.

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