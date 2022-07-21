Bugün akşam saatlerinde, İstanbul ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin yaptığı ilk açıklamaya göre deprem, Tahtalı- Gönen (Balıkesir) merkezli oldu. Ayrıca öncü depremlerin saat 18: 40 sularında başladığı geldiği belirtildi.

Deprem 4.8 büyüklüğünde!

8.4 km derinlikte meydana gelen ve 4.8 büyüklüğündeki deprem için Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü merkez üssü olarak da Balıkesir'in Tahtalı-Gönen bölgesini işaret etti. Şu an için yetkililerden açıklama bekleniyor.

Depremin ardından, pek çok kişi sosyal medya üzerinde şiddetli bir sarsıntı hissettiği paylaştı. İstanbul ve çevre illerinde hissedilebilir olsa da Avrupa yakasının çok etkilenmediği, genel olarak Marmara bölgesi üzerine şiddetini yansıttığı söyleniyor.

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Henüz deprem sonucunda meydana gelen hasar durumu, yaralı veya can kaybı olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle yetkililerden konuyla alakalı bir durum raporu paylaşımı yapılması bekleniyor.

Deprem anında yapılması gerekenler

Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durulmalıdır.

Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır.

Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmelidir.

Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK, Başını ve enseni koruyacak şekilde KAPAN, Düşmemek için sabit bir yere TUTUN

Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmamalıdır.

Balkona çıkılmamalıdır.

Balkonlardan ya da pencerelerden aşağıya atlanmamalıdır.

Kesinlikle asansör kullanılmamalıdır.

Telefonlar acil durum ve yangınları bildirmek dışında kullanılmamalıdır.

Kibrit, çakmak yakılmamalı, elektrik düğmelerine dokunulmamalıdır.

Tekerlekli sandalyede isek tekerlekler kilitlenerek baş ve boyun korumaya alınmalıdır.

Mutfak, imalathane, laboratuvar gibi iş aletlerinin bulunduğu yerlerde; ocak, fırın ve bu gibi cihazlar kapatılmalı, dökülebilecek malzeme ve maddelerden uzaklaşılmalıdır.

Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanalarını kapatılmalı, soba ve ısıtıcılar söndürülmelidir.

Diğer güvenlik önlemleri alınarak gerekli olan eşya ve malzemeler alınarak bina daha önce tespit edilen yoldan derhal terk edilip toplanma bölgesine gidilmelidir.

Okulda sınıfta ya da büroda ise sağlam sıra, masa altlarında veya yanında; koridorda ise duvarın yanına hayat üçgeni oluşturacak şekilde ÇÖK-KAPAN-TUTUN hareketi ile baş ve boyun korunmalıdır.

Pencerelerden ve camdan yapılmış eşyalardan uzak durulmalıdır.

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