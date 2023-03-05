İstanbul sokaklarında gezinirken mobil bir hava kirliliği ölçüm ünitesi olan Dyson Backpack sırt çantasını kullandık.

Dyson ve National Geographic iş birliği yaparak dikkat çekici bir proje başlattı. İstanbul sokaklarında gezinirken mobil bir hava kirliliği ölçüm ünitesi olan Dyson Backpack sırt çantasını kullandık.

İstanbul sokaklarında Dyson Backpack kullandık!

Dyson Backpack, Dyson hava temizleyicilerinde kullanılan algılama teknolojisini kullanarak hareket halindeyken hava kirliliği verilerini toplayabiliyor. Sırt çantası, yerleşik sensörler, pil takımı ve GPS özellikleriyle kişisel hava kirliliği seviyesini ölçerek bu konuda araştırma yapmayı hedefliyor.

Dyson mühendisleri, sırt çantasındaki hava sensörü ve GPS verilerini Samet'in günlük aktiviteleriyle eşleştirerek hava kirliliği seviyesi hakkında bilgi toplanmasını sağlıyor.

Bu bilgiler doğrultusunda, ShiftDelete.Net editörü Samet'in karşılaştığı hava kirliliği kaynaklarını tespit ettik. Sonuçlar, kalabalık ortamlara girmenin, yoğun caddelerde yürümenin, toplu taşıma araçlarında seyahat etmenin ve özellikle araba kullanmanın PM2.5, VOC (Uçucu Organik Bileşikler) ve NO2 (Azot Dioksit) gibi kirleticilerde ani bir artışa neden olduğunu ortaya koydu.