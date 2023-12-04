İstanbul Metrosunda X-Level Güç İstasyonu ile PS5 Turnuvası

İstanbul'da X-Level 320.000 mAh'lik taşınabilir güç istasyonuyla yapılan FC24 turnuvası haberimizde. X-Level XPS1005'in özellikleri ve test sonuçlarına yer veriyoruz.

İstanbul'da elimize X-Level 320.000 mAh'lik taşınabilir güç istasyonumuzu, PlayStation 5'imizi ve monitörümüzü aldık aldık ve metronun yolunu tuttuk. "Bunu neden yaptınız?" dediğinizi duyar gibiyiz, cevabı basit:

Metrodaki yolcularla X-Level güç istasyonu sayesinde PS5'te FC24 turnuvası yaptık!

X-Level XPS1005 X-Power Enjoy modeli, tam 320.000 mAh kapasiteli bir taşınabilir güç istasyonu olarak karşımıza çıkıyor. Siyah renkteki bu estetik kutu, 3 adet normal priz, 3 adet USB-A girişi, 1 adet USB-C girişi, 1 adet DC girişi ve 1 adet de araba girişi sunuyor.

Cihazın önündeki LED panel sayesinde kaç Watt harcadığımızı ve ne kadar şarjımız kaldığını görebiliyoruz. Ayrıca cihazın karanlık ortamlarda ışık kaynağı olarak kullanılabilmesi için 3 kademeli bir LED aydınlatma sistemi bulunuyor.

X-Level XPS1005'in ne kadar güçlü olduğunu test etmek adına İstanbul Metrosuna indik ve yanımıza bir adet PS5, bir adet de ASUS monitörümüzü aldık. Metrodaki yolcularla yaptığımız FC24 turnuvasında güç istasyonunu ölçtük.

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