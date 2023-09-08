İstanbul Metrosunda Robot Köpek Gösterisi

Robotlar, hızla hayatımıza entegre olmaya başlıyor ve bilim kurgu filmlerini aratmayacak bir şekilde gelişiyor. Çin merkezli Unitree şirketinin ürettiği yeni robot köpek olan Unitree Go1, bu trendin bir örneği. Bu videomuzda sizin ve İstanbul halkının tepkisini ölçmek adına bir robot köpek ile metroya bindik! İşte detaylar…

İstanbul metrosunda farklı bir yolcu: Robot Köpek!

Hayatınızda fuarlar veya tanıtımlar hariç bir robot köpek görmemiş olabilirsiniz. Fakat o gün şanslı kişiler arasında yer aldıysanız ShiftDelete.Net ekibinden Samet ve o günkü yol arkadaşı robot köpeği metroya binerken görmüş olabilirsiniz. Peki diğer insanlar robot köpek Unitree'nin Go1'e nasıl tepki vermiş olabilirler? İşte videomuz ve iyi seyirler…

Teknoloji firmaları, farklı sektörler için işlevsel robotlar üretiyor, özellikle robot köpekler ilgi çekiyor. Unitree'nin Go1 robot köpeği, sahibiyle eş zamanlı hareket edebilme özelliğiyle dikkat çekiyor. Ayrıca 17 km/saat hıza ulaşabilen ve 12 kg ağırlığındadır. Sahibini tanımak için 5 iç kameraya, yapay zeka programlamasına ve hipersensör sistemine sahiptir.

Suyun altında çalışan vivo V29 5G inceleme!

Bu robot köpeğin, akrobatik hareketlerde sınırları zorlayabilen bir yapısı bulunuyor. Unitree, Go1'i farklı versiyonlarda sunuyor. Basit işlevler için Go1 Air, orta seviye işlevlere sahip Go1 ve en üst seviye sensörlere sahip Go1 Edu gibi çeşitler mevcut. En önemlisi, Go1'in fiyatı oldukça makul: Sadece 2700 dolar! Bu fiyat, özellikle Boston Dynamics'in Spot robotuna kıyasla daha erişilebilir bir seçenek sunuyor.

Unitree'nin üç farklı versiyon sunması da kullanıcıların ihtiyaçlarına ve bütçelerine uygun bir seçenek bulmalarını kolaylaştırıyor. Unitree, robot köpek pazarında öne çıkan bir oyuncu olarak dikkat çekiyor ve rekabeti kızıştırıyor.