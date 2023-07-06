İstanbul'da metro hattında teknik arıza: Yolcular raylarda yürüyerek en yakın durağa ulaştı

İstanbul'da Levent-Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü Metro Hattı'nda meydana gelen teknik arıza sonucu, metrodaki yolcular raylarda yürüyerek en yakın durağa ulaşmaya çalıştı. O anlar bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.