İstanbul'da metro hattında teknik arıza: Yolcular raylarda yürüyerek en yakın durağa ulaştı
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İstanbul'da Levent-Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü Metro Hattı'nda meydana gelen teknik arıza sonucu, metrodaki yolcular raylarda yürüyerek en yakın durağa ulaşmaya çalıştı. O anlar bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İstanbul'da teknik arıza yaşanan metro hattında yolcuların raylarda yürüyerek en yakın durağa ulaşma çabası cep telefonuyla kaydedildi.
Levent-Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü Metro Hattı'nda teknik arıza meydana geldi. Hareket kabiliyetini yitiren metrodaki yolcular araçtan inerek, rayların üzerinden en yakın durağa yürüdü.
Bu anlar, bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Teknoloji