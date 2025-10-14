İstanbul'da 5G Altyapısı ile Akıllı Ulaşım Projesi Başlatıldı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Pilot olarak belirlenen İstanbul Hasdal kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasındaki 40 kilometrelik güzergahta, 19 farklı noktada yapılan kurulumla yolun tamamında 5G altyapısını sağladık" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin akıllı ulaşım altyapısını yerli sistemlerle kurmayı hedefleyen Kooperatif ve Akıllı Ulaşım Sistemlerine Yönelik Merkezi Yazılım Platformu Geliştirilmesi Projesi'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, projede kritik bir eşiğin aşıldığını belirterek, "Pilot olarak belirlenen İstanbul Hasdal kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasındaki 40 kilometrelik güzergahta, 19 farklı noktada yapılan kurulumla yolun tamamında 5G altyapısını sağladık" dedi. Sistem yazılımının Türksat tarafından oluşturulduğunu belirten Uraloğlu, yerli çözümler ile Türkiye'nin gelecekte yeni nesil ulaşım teknolojilerinde söz sahibi ülkeler arasında olacağını ifade etti.

'GEREKSİZ BEKLEMELER EN AZA İNECEK'

Uraloğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. iş birliğinde hayata geçirilen projenin tamamen yerli bir Ar-Ge çalışması olarak öne çıktığını aktardı. Uraoğlu, yolda meydana gelebilecek kaza, duran araç, gizli buzlanma, yola düşen nesne ya da şerit kapama gibi tüm durumların sistem tarafından anlık olarak tespit edileceğini de kaydederek, "Yol kullanıcıları anında bilgilendirilecek. Kamera, yol sensörleri, yapay zeka tabanlı görüntü işleme, olay algılama, değişken mesaj işaretleri ve meteorolojik bilgi sistemleri devreye girecek. Bu sayede hem vatandaşlarımızın güvenliği artacak hem de yol ağımız daha etkin ve verimli kullanılacak. Artık yollardaki gereksiz beklemeler de en aza inecek" dedi.

'TÜM SİSTEMLERİN YERLİ OLMASINA ÖZEN GÖSTERİYORUZ'

Uraloğlu, kara yolu altyapısını inşa ederken teknolojideki gelişme ve küresel trendleri dikkate aldıklarının altını çizerek, akıllı ve otonom teknolojiler sayesinde hızlı ve emniyetli yol altyapısı sağladıklarını vurguladı. Araçların otonom sürüş sistemleri için yeni gelişen altyapıyı hazır hale getirmeye devam ettiklerinin de altını çizen Bakan Uraloğlu, "Yollarımızı 'ulaşımda aklın yolu' dediğimiz akıllı ulaşım sistemleri ile donatmaya devam ederken, tüm sistemlerin de yerli ve milli olmasına özen gösteriyoruz. Karayolları Genel Müdürlüğü Ana AUS (Akıllı Ulaşım Sistemleri) Merkezi'nde tüm kurulacak sistemlerin yazılım altyapısını oluşturacak AUS merkezi yazılım platformu ve mobil uygulamasını da devreye alacağız" açıklamasında bulundu.

'ULAŞIM VİZYONUMUZU GÜÇLENDİREN STRATEJİK BİR ADIM'

Proje kapsamında kurulacak AUS merkezi yazılım platformu ve mobil uygulamasının tüm sistemin kalbi olacağını belirten Uraloğlu, Türksat tarafından geliştirilen platformda iş zekası ve karar destek sistemiyle yüzlerce sensörden toplanan verilerin analiz edileceğini, böylece kara yollarında güvenlik ve verimliliğin en üst seviyeye çıkacağını ve Türksat imzasıyla geliştirilen kara yolları mobil uygulaması sayesinde vatandaşların anlık trafik ve güvenlik bilgilerine erişebileceğini açıkladı. Uraloğlu, "Bu proje; güvenliği artıran, çevre dostu çözümler sunan ve sürdürülebilir ulaşım vizyonumuzu güçlendiren stratejik bir adımdır. Yerli ve milli imkanlarla hayata geçirilen bu altyapı sayesinde yollarımız daha güvenli, seyahatlerimiz daha konforlu ve ülkemizin dijital bağımsızlık hedefi çok daha güçlü bir zemine kavuşacaktır" dedi.