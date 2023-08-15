İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri yangın söndürme drone'u tasarladı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği öğrencileri, mezuniyet projeleri kapsamında yangın söndürme drone'u tasarladı. Drone, ormanlık bölgelerde yangını tespit ederek yetkililere bildirim yapabiliyor ve yangın söndürme topları ile müdahale edebiliyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği öğrencileri Abdulwadoud Alikhwan, Ahmet Nezar Albani ve Mhd Fouad Al Khani, mezuniyet projeleri kapsamında "yangın söndürme drone"u tasarladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 4 kilo yük taşıyabilen 6 pervaneli drone, ulaşılması güç ormanlık bölgelerde yangını tespit ederek hem yetkililere bildiriyor hem de yangın söndürme topları ile müdahale edebiliyor.

Abdulwadoud Alikhwan, Ahmet Nezar Albani ve Mhd Fouad Al Khani'nin Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Öniz danışmanlığında tasarladıkları drone, görüntü işleme teknikleri sayesinde ormanlık bölgelerde yangının çıktığı yerleri tespit ederek yangına müdahalede bulunabiliyor.

Drone kalkış yaptığında yangın tespit sistemi online olarak devreye giriyor. Drone, havada kalacak şekilde konumlandırıldığında alanda yangın olup olmadığını taramaya başlıyor.

Alanda yangın veya duman tespit edildiği anda yetkililer drone tarafından canlı olarak görüntü bildirimleriyle uyarılıyor.

Drone, ayrıca uzaktan kumanda ile söndürme toplarını yangın tespit edilen alana bırakarak yangının kontrol altına alınması için kullanılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen öğrenciler, son yıllarda artan orman yangınlarının, doğal yaşam alanları ve insan güvenliği açısından son derece tehlikeli ve yıkıcı sonuçlar doğurduğunu belirterek, "Yangınla mücadele için kullanılan dronelar ulaşılması güç bölgelerdeki yangını söndürmede teknolojik bir yenilik sunuyor. Çalışmamız, yangın söndürme dronelarının performansını ve verimliliğini artırmayı amaçlıyor." ifadelerini kullandı.