İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde İçerikle Pazarlama Konferansı düzenlendi

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen İçerikle Pazarlama Konferansı, 'Etkileyici Pazarlama/Influencer Marketing' başlığı ile gerçekleştirildi. Konferansta influencer marketing konusuna değinildi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen İçerikle Pazarlama Konferansı, "Etkileyici Pazarlama/Influencer Marketing" başlığı ile gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, santralistanbul Kampüsü'nde düzenlenen konferansa akademisyenler, sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Konferansta, Bilgi İletişim Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Bengi Özçelik, Havas İstanbul Üst Yöneticisi ( Ceo ) Dr. Cüneyt Devrim, Sabancı Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Akpınar Uysal, Mutatis Mutandis & Triber Kurucu Ortağı Dr. Suphi Sarıgöllü ile influencer, editör ve çevirmen Hande Birsay, influencer marketing konusunu ele aldı, bu alanda geliştirilebilecek stratejileri değerlendirdi.

Açıklamada konferanstaki konuşmasına yer verilen Havas İstanbul CEO'su Devrim, dijitalleşmenin etkisiyle yükselen e-ticarette, sosyal medya etkileyicilerinin gücünden bahsetti.

Devrim, "Influencerlarla, yani sosyal medya etkileyicileriyle yapılan pazarlama iş birlikleri, dünyada ticaretin yüzde 16'sını oluşturuyor ve yaklaşık 12 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne sahip. Bu pazarlama modeliyle satıcı ön yatırım maliyeti olmadan neredeyse sıfır riskli bir kazanım elde ediyor." ifadelerini kullandı.

Dr. Öğr. Üyesi Uysal da "Influencerlarla takipleşme ve etkileşimde kalma bir süre sonra parasosyal bir ilişkiye evriliyor. Takipçiler, takip edilen kişiyi arkadaşı gibi görüyor. İnsanların 'Kardeşimden daha çok güveniyorum.' dediği influencerlar var. Parasosyal ilişkide güven bağı çok önemli. Oluşturulan güven bağı satın alma eylemine dönüşüyor. Bu da pazarlama dünyasını büyük ölçüde değiştiren bir ekosistem." değerlendirmesinde bulundu.

"İnsanların bilinç düzeyi arttı"

Hande Birsay da sosyal medyada gösterilen mükemmel hayatların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Kimsenin hayatı sosyal medyada göründüğü gibi mükemmel değil, bunu paylaşmak ve insanlara yalnız olmadıklarını gösterebilmek için bu yola girdim. İronik bir üslupla mükemmel sosyal medya annelerini eleştiriyorum. Her zaman özgün ve doğal içerikler takipçilerin ilgisini çekiyor." görüşlerini aktardı.

Konferansta "Tüketici-Etkileyici-Marka Üçgeninde Neler Oluyor" başlıklı sunum yapan Bilgi İletişim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Özçelik de insanların bilinç düzeyinin arttığını belirterek, şunları kaydetti:

"Eskiden markaların tüketiciye sunduğu tek taraflı iletişim, artık çift taraflı. Hatta neredeyse sadece tüketiciden markaya gelen tarafa doğru süreç dönmeye başladı. Çünkü müşteri artık 'Bu sistemde kim para kazanıyor, hangi koşullarda bu reklamı görüyor' vesaire gibi sistemi iyi biliyor. Bu markalar açısından işleri zorlaştırıyor. Markalar satış kampanyası için yeni yüzler bulmaya ihtiyaç duyuyor. Markaların 'Hangi ünlüyü kullanmalıyım?' sorusu da değişti. Ürün ile reklam yüzünün uyumu ön plana çıktı. Sosyal medya artık kendi ünlülerini yarattı. Takipçi kendine benzeyen kişiyi takip ediyor. O kişiye baktığında onunla aynı yaşlarda, aynı fiziksel ölçülerde olmak istiyor, hayatını örnek alıyor. 'O bu ceketi giyiyorsa ben de bu ceketi giymeliyim, çünkü onun gibi olmak istiyorum.' diye düşünüyor."

Araştırmalara göre influencer yoluyla pazarlamaya 1 dolar harcandığında ortalama 6 dolar geri alındığını aktaran Mutatis Mutandis & Triber Kurucu Ortağı Dr. Sarıgöllü de "İlerleyen dönemde influencer ve içerik üreten kişilerle markalar daha etkin iş birlikleri gerçekleştirecek ve farklı denklemler görebileceğimizi düşünüyorum." açıklamasında bulundu.