İSTAÇ, Dijital Kart Kullanmaya Başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki, çevre yönetim şirketi İSTAÇ, kağıt kullanımını azaltmak ve sürdürülebilir bir gelecek için dijital kart kullanmaya başladı. Bu yenilikçi ve çevre dostu uygulama sayesinde kartvizit kullanımını dijitale taşıyarak doğanın korunmasına katkı sağlanmış olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki, çevre yönetim şirketi İSTAÇ, kağıt kullanımını azaltmak ve sürdürülebilir bir gelecek için dijital kart kullanmaya başladı. Bu yenilikçi ve çevre dostu uygulama sayesinde kartvizit kullanımını dijitale taşıyarak doğanın korunmasına katkı sağlanmış olacak.

İSTAÇ'tan yapılan açıklamada, kağıt kullanımını azaltmak ve sürdürülebilir bir gelecek için dijital kart kullanmasına geçildiği bildirildi. Açıklamaya göre, İSTAÇ'ın dijital kartları NFC ve QR kod teknolojileri sayesinde kullanıcılara hızlı ve pratik bilgi erişimi sunuyor. Tek bir tarama ile kart bilgilerine kolaylıkla ulaşılabiliyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE MALİYET AZALTMA

Geleneksel kartlar yeniden basılma ihtiyacından dolayı kağıt kullanımını devamlı bir zorunluluk haline getiriyor. Bu da zamanla ciddi bir maliyet ve atık sorununa sebep oluyor. İSTAÇ, bu dijital kartları ihtiyaca göre değişiklik yaparak yeniden kullanabiliyor. Böylece hem çevresel hem de ekonomik koşullar korunuyor.

KVKK UYUMLU GÜVENCE

Kişisel bilgilerin korunması günümüzde her zamankinden daha önemli geldi. İSTAÇ'ın dijital kartı da Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) uygun olarak kişisel bilgileri güvence altına alıyor.

ÇOK FONKSİYONLU PAYLAŞIM OLANAKLARI

Dijital kart sadece temel iletişim bilgilerini değil, çok daha fazlasını barındırıyor. Fuar ve etkinliklerde basılı materyal ihtiyacını ortadan kaldıran dijital kart; tanıtım kataloglarından videolara, sosyal medya hesap linklerinden bulut paylaşımlarına kadar birçok içeriği bünyesinde barındırıyor. Bu sayede tanıtım ve iletişim çok daha etkili ve kapsamlı hale geliyor.

FİNANSAL BİLGİLERİN GÜVENDE SAKLANMASI

Şirketler için finansal bilgilerin güvenliği kritik öneme sahip. İSTAÇ'ın dijital kartı, şirket finans bilgilerini güvende tutarken, gerektiğinde kolaylıkla paylaşma olanağı sunuyor. İSTAÇ, bu adımla doğayı korumaya özen gösteriyor, çevre dostu uygulamaların yaygınlaştırılmasında diğer kurumlar için de bir örnek teşkil ediyor. Gelecek nesillere yaşanabilir şehirler miras bırakma vizyonuyla hareket eden İSTAÇ, daha temiz ve daha modern İstanbul için her geçen gün etkili ve kullanışlı yenilikçi adımları İstanbullara sunmaya devam edecek.