İsrail ve BAE, Türkiye'de sahra hastanesi kuracak!

İsrail ve BAE Emiri Muhammed bin Zayid Al, Türkiye'de sahra hastanesi kurulması için talimat verdi. İşte ayrıntılar...

Bugün Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük deprem için şu ana kadar birçok ülke arama kurtarma ekibi göndererek yardımda bulundu. İsrail Savunma Bakanlığı ve Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'de sahra hastanesi yaparak destekte bulunacak.

Türkiye'de sahra hastanesi kurulması için talimat verildi

Türkiye'ye şu ana kadar Azerbaycan, Gürcistan, Japonya, Kazakistan, Cezayir, Lübnan, Özbekistan, Kırgızistan, Malezya ve Libya arama kurtarma ekibi gönderdi. Öte yandan ABD, Rusya ve Finlandiya gibi pek çok ülke de taziye açıklaması yaptı.

Katar ve Kuveyt bir yana kısa süre önce Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Emiri Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve İsrail Savunma Bakanlığı orduya, Türkiye'de sahra hastanesi kurulması için talimat verdi.

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Geçtiğimiz saatlerde Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı da Türkiye'ye tam teçhizatlı bir sahra hastanesi gönderildiğini açıkladı. Burada Azerbaycanlı doktorlar görev alacak.

Öte yandan yapılan son açıklamalara göre 2 bin 316 can kaybı ve 13 bin 293 yaralı bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısa süre önce açıkladığı kararla, 12 Şubat 2023'e kadar yas ilan edildiğini açıkladı. 7 gün boyunca bayraklar yarıya indirilecek.

Deprem anında yalnızca yetkili kurumların açıklamalarını takip etmeyi ve panik yapmadan yalnızca 112'yi aramayı ihmal etmeyin. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.