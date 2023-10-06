İsrail ve Azerbaycan Uzay Alanında İşbirliği Anlaşması İmzaladı

İsrail Uzay Ajansı (ISA), Azerbaycan ile uzay alanında işbirliği anlaşması imzaladığını duyurdu. Anlaşma, uzay teknolojileri, uydular ve uzay keşif sistemlerinin geliştirilmesini içeren ortak projelere zemin hazırlayacak.

KUDÜS, 6 Ekim (Xinhua) -- İsrail Uzay Ajansı (ISA), Perşembe günü yaptığı açıklamada İsrail ile Azerbaycan'ın uzay alanında işbirliği anlaşması imzaladığını duyurdu.

Anlaşma, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 74. Uluslararası Uzay Kongresi sırasında Çarşamba günü akşam saatlerinde ISA Genel Direktörü Uri Oron ile Azerbaycan uzay ajansı Azercosmos Yönetim Kurulu Başkanı Samaddin Asadov arasında imzalandı.

Anlaşmanın robotik, araçlar ve optik sistemler de dahil olmak üzere uzay teknolojileri, uydular ve uzay keşif sistemlerinin geliştirilmesini içeren ortak uzay projelerine zemin hazırlaması bekleniyor.

İsrail'den yapılan yazılı açıklamaya göre anlaşma ayrıca akademik işbirliği, Dünya gözlem ve eğitim projeleri gibi alanları da kapsıyor.