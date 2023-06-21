İsrail ve ABD Uzay Alanında İşbirliği Yapacak

İsrail Uzay Ajansı (ISA) ve ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ne (NASA) bağlı Jet Tahrik Laboratuvarı (JPL) arasında yapılan ortaklık kapsamında İsrailli bilim insanları, JPL'nin çalışma programına entegre edilecek araştırma ve projeler önerebilecekler. Laboratuvarın ana hedefleri arasında Dünya yörüngesi ve astronomiye dair görevlerin yürütülmesinin yanı sıra gezegen keşfi için robotik uzay araçlarının inşa edilip işletilmesi yer alıyor.

KUDÜS, 21 Haziran (Xinhua) -- İsrail İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı İsrail Uzay Ajansı (ISA) Salı günü yaptığı açıklamada, İsrail ve ABD'nin uzay alanındaki işbirliğini geliştirme konusunda anlaştığını belirtti.

Açıklamada, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ne ( Nasa ) bağlı Jet Tahrik Laboratuvarı (JPL) ile ISA arasındaki ortaklık kapsamında, İsrailli bilim insanlarının JPL'nin çalışma programına entegre edilecek araştırma ve projeler önerebilecekleri bildirildi.

Açıklamada, seçilen önerilerin ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Pasadena kentinde bulunan JPL'de Ekim ayında düzenlenecek özel bir toplantıda değerlendirileceği belirtildi.

Laboratuvarın ana hedefleri arasında Dünya yörüngesi ve astronomiye dair görevlerin yürütülmesinin yanı sıra gezegen keşfi için robotik uzay araçlarının inşa edilip işletilmesi yer alıyor.

Söz konusu görevlerle Venüs'ün yüzeyi ve iç katmanlarının araştırılması, Jüpiter'in uydusu Europa'daki buz kabuğunun altında bulunan okyanusun incelenmesi, Mars'ta geçmişteki mikroskobik yaşam belirtilerini tespit etmek için Mars'tan alınan kaya örneklerinin Dünya'ya getirilmesi gibi faaliyetler hedefleniyor.

Dünyanın en büyük bilimsel telekomünikasyon sistemi olan NASA Derin Uzay Ağı'nın yönetilmesi de laboratuvarın sorumlulukları arasında yer alıyor. Bu sistem temel olarak gezegenler arası uzay aracı misyonlarını destekleyen bir dizi dev radyo anteninden oluşuyor.