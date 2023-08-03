İsrail Uzay Ajansı, uzaktan kumandalı laboratuvarı uzaya gönderdi

İsrail Uzay Ajansı, İsrailli SpacePharma şirketinin mikro yerçekimi ortamında tıbbi deneyler yapmak üzere uzaya kendi geliştirdiği uzaktan kumandalı bir laboratuvarı gönderdiğini duyurdu. Deneyler arasında kanser ve beyin ilaçlarının klinik öncesi gelişimi de yer alıyor.

KUDÜS, 3 Ağustos (Xinhua) -- İsrail Uzay Ajansı (ISA), İsrailli SpacePharma şirketinin mikro yerçekimi ortamında tıbbi deneyler yapmak üzere Çarşamba günü uzaya kendi geliştirdiği uzaktan kumandalı bir laboratuvarı gönderdiğini duyurdu.

Laboratuvar, NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na ikmal görevinin bir parçası olarak, Virginia'dan fırlatılan bir ABD uzay ikmal roketine yerleştirildi.

Açıklamada, deneylerin bazı kanser ve beyin ilaçlarının klinik öncesi gelişimini içereceği belirtildi. Deneyler, farmakolojik uygulamalarda daha derinlemesine çalışma olanağı sunan, düşük yerçekimine sahip 3,4 kilogram ağırlığındaki küçük laboratuvarda yapılacak.

Deneylerden biri, prion proteinine bağlanarak ölümcül dejeneratif bir beyin hastalığı olan deli dana hastalığına yol açan yanlış katlanmayı önleyebilecek molekülleri tanımlamayı amaçlıyor.

Deneyin uzayda yapılmasının sebebi ise maddelerin mikro yerçekimi koşulları altında düşük yoğunlukta olup yavaş kristalleşme süreci geliştirmeleri nedeniyle izlenebilir hale gelmeleri.

ISA, testin başarılı olması durumunda, her ikisi de anormal şekilde katlanan ve beyinde nöron ölümüne neden olan proteinlerle tanımlanan Alzheimer ve Parkinson gibi diğer dejeneratif beyin hastalıkları için ilaç geliştirilmesine katkı sunulabileceğine işaret etti.

Bir diğer deneyde ise yumurtalık kanseri tedavisinde kullanılan Doxil ilacının İsrail'de üretilen yeni bir versiyonu incelenecek.

İlaç, yalnızca vücuttaki hedef bölgede salınmasını sağlamak üzere tasarlanmış lipozomların veya küçük lipid keseciklerin içine yerleştiriliyor.

Deney, ilacın uzayda üretilebilmesi için lipozomun ve içindeki ilacın mikro yerçekimi koşullarında zaman içindeki istikrarlılığını test edecek.¦