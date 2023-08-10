İsrail, enerji depolama sistemleri inşa etmek için plan başlattı

İsrail Enerji Bakanlığı ve Planlama İdaresi, ülke genelinde enerji depolama sistemleri inşa etmek için bir plan başlattı. Bu plan, konutlar, elektrikli araç şarj istasyonları ve benzin istasyonları gibi çeşitli mekanlarda depolama sistemlerinin kurulmasına olanak sağlayacak.

KUDÜS, 10 Ağustos (Xinhua) -- İsrail Enerji Bakanlığı ve Planlama İdaresi tarafından Çarşamba günü yapılan ortak açıklamaya göre İsrail, konutlarda enerji depolama sistemleri inşa etmek için ülke genelinde bir plan başlattı.

Plan, fotovoltaik tesislerin ürettiği enerjiyi depolamak için konutlar, elektrikli araç şarj istasyonları ve benzin istasyonları da dahil olmak üzere çok çeşitli mekanlarda depolama sistemlerinin kurulmasına olanak sağlayacak.

Açıklamaya göre ülke genelinde depolama sistemlerinin kurulması, elektrik tasarrufunun yanı sıra talebin yüksek olduğu bölgelerde elektrik arzının düzenlenmesine de yardımcı olacak.

Açıklamada enerji depolamanın elektrik şebekesi yüklerini yönetmeye yardımcı olduğu, üretim saatlerinin dışında elektrik arzını mümkün kıldığı ve yenilenebilir enerjilerin üretim potansiyelini artırırken hava ve görüntü kirliliğini azalttığı belirtildi.