İspanya'da sahilleri iklim değişikliğinin etkilerinden korumak için bazı bölgelere insansız hava araçları konuşlandırılıyor. Sahillerin korunmasına yardımcı olmak amacıyla, yüksek çözünürlüklü kameralar ve çok bantlı sensörlerle donatılmış insansız hava araçları, kum hacmini ölçmek, veri toplamak ve sahil yenileme önlemlerinin etkisini takip etmekte kullanılıyor.

HABER: İspanya, sahilleri iklim değişikliğinden korumak için insansız hava araçları kullanıyor

ÇEKİM LİSTESİ:

1. İspanya'nın Barselona kenti kıyılarından çeşitli görüntüler (İspanya'nın kuzeydoğusundaki Calafell Belediye Meclisi izniyle)

2. İspanya'nın kuzeydoğusundaki Calafell kıyılarından çeşitli görüntüler (Calafell Belediye Meclisi izniyle)

HABERİN İÇERİĞİ:

İspanya'da sahilleri iklim değişikliğinin etkilerinden korumak için bazı bölgelere insansız hava araçları konuşlandırılıyor.

Dünya genelinde önemli bir turizm destinasyonu olan İspanya'nın sahilleri, ülkenin en önemli varlıkları arasında yer alıyor.

Sahillerin korunmasına yardımcı olmak amacıyla, yüksek çözünürlüklü kameralar ve çok bantlı sensörlerle donatılmış insansız hava araçları, kum hacmini ölçmek, veri toplamak ve sahil yenileme önlemlerinin etkisini takip etmekte kullanılıyor.

İspanya'nın kuzeydoğusundaki Katalonya bölgesinde yer alan sahil kasabası Calafell, iklim değişikliğine uyum önlemlerine yönelik yürütülen AB projesi Impetus'a dahil oldu.

İnsansız hava araçları, Calafell'de bölgesel kumul yapısını yenilemek ve kasabanın 4,2 kilometrelik plajlarını kötü hava koşullarından kaynaklanan erozyona karşı daha dayanıklı hale getirmek için kullanılıyor.

Calafell Kentsel Ekoloji Meclisi Üyesi Aron Marcos, "Sahillerde şimdiden önemli iyileşmeler gözleniyor, fırtınalara daha iyi dayanabiliyorlar" dedi.

Proje, 2025 yılına kadar devam edecek ve kumul yapısının nasıl yenileneceğine ilişkin öneriler, Impetus programının kapsadığı yedi bölgeden biri olan Akdeniz kıyılarının tamamına genişletilebilecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Barselona'dan bildiriyor. (XHTV)